Demência Demência: Previna-se com bons hábitos simples. Aqui qualquer um deles

Dois estudos diferentes, publicados nos mesmos dias, esclarecem os pequenos hábitos diários que podem nos ajudar a prevenir a demência.

Eugênio Spagnolo – Milão

De acordo com as previsões da Organização Mundial da Saúde, Até 2030, 75 milhões de pessoas em todo o mundo terão que lidar com uma doença neurodegenerativa. Na Itália, onde a taxa de envelhecimento da população está entre as mais altas do mundo, o problema é particularmente sentido e hoje a demência afeta 1,2 milhão de pessoas (60% das quais com doença de Alzheimer). Longe (por enquanto) de encontrar uma cura definitiva, apenas os médicos têm que preveni-la. Mas a boa notícia é que as formas de demência, segundo dois estudos recentes, também podem ser prevenidas com pequenos hábitos diários…

Doença de Alzheimer e fio dental – O primeiro estudo foi publicado há poucos dias em Jornal da Sociedade Americana de Geriatriaencontraram uma associação entre a saúde bucal e a doença de Alzheimer: segundo os pesquisadores, Aqueles com sérios problemas de saúde bucal são 23% mais propensos a desenvolver alguma forma de declínio cognitivo, resultando em perda de memória. Por isso, o conselho é não descuidar da limpeza diária dos dentes e do uso do fio dental. Um hábito jovem e saudável que deve ser mantido principalmente na meia-idade.

Escovar os dentes e fazer visitas frequentes ao dentista para uma limpeza completa é a melhor maneira de evitar doenças nas gengivas, que estudos anteriores associaram ao diabetes e às doenças cardiovasculares. O inimigo neste caso é Periodontite crônica, na qual a introdução de substâncias inflamatórias no sangue mata as células nervosas e aumenta o risco de declínio cognitivo (23%) e demência (13%). “A inflamação sistêmica é em si um determinante independente do comprometimento cognitivo e está associada a muitos fatores de risco, incluindo diabetes, pressão alta e colesterol, bem como envelhecimento e comprometimento cognitivo”, observa o estudo. READ Gina Lombroso: Quando as mulheres praticam a ciência

Demência Demência e exercício – Outro estudo indica A importância da atividade física Para aqueles que desejam manter uma forte capacidade cognitiva mesmo na velhice. Felizmente, mesmo aqueles que não se exercitam em tenra idade podem se beneficiar disso: Uma rotina de exercícios adequada ajuda a manter o cérebro jovem, independentemente da idade. Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que os cérebros de idosos fisicamente ativos contêm uma proteína que melhora as conexões entre os neurônios e ajuda a manter a cognição saudável. “Manter a integridade dessas conexões entre os neurônios é vital para evitar a demência, porque a sinapse é realmente onde ocorre a cognição. E a atividade física, uma ferramenta disponível para todos, pode melhorar sua funcionalidade.” diz Caitlin Casalito, professora assistente de neurociência.

A equipe de pesquisa analisou dados sobre alguns grupos de idosos apresentados por Projeto Memória e Envelhecimento da Rush University em Chicago. Os resultados revelaram que aqueles que praticavam atividade física (mesmo as leves) apresentaram níveis mais elevados de proteínas que possibilitam a troca de informações entre os neurônios. Não somente. Segundo os pesquisadores, os efeitos benéficos da atividade física em idosos vão muito além do hipocampo, área do cérebro responsável pela memória, e também afeta áreas associadas à função cognitiva.. “A atividade física pode ter um efeito geral de apoio, estimulando a função saudável de proteínas que facilitam a transmissão de sinapses em todo o cérebro”, diz William Honor, MD, professor de psiquiatria da Universidade de British Columbia.