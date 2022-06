Ciência participativa: mosquitos agora são rastreados pelo aplicativo

verão, hora de mosquito. Um projeto de pesquisa específico apoia os cidadãos com pesquisadores da Universidade de La Sapienza para alimentar um esquema nacional de rastreamento de mosquitos. Como? Graças à aplicação deliberada Alerta de mosquitoque nasceu há dois anos e agora entra no coração do programa de ciência cidadã.

Projetos Sapienza

La Sapienza está na vanguarda da pesquisa científica sobre mosquitos, em coordenação com os Departamentos de Saúde Pública e Doenças Infecciosas de ambos. Projeto de alerta de mosquito na Itália e o projeto europeu mais amplo Aedes Invasive Mosquito Aim-Cost Action. Os parceiros da Mosquito Alert Italia incluem o Instituto Superior de Saúde, o Instituto Zooprofilático Experimental de Veneza, o Museu de Trento e o Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Bolonha.

Outros parceiros (primários) são os cidadãos, que podem enviar voluntariamente relatórios aos entomologistas da força-tarefa via Alerta Mosquito: baixando-o gratuitamente, o usuário pode Envie os dois relatórios Não fotografias de picadas e fotos de mosquitos ou poças de água parada que possam representar potenciais locais de reprodução de insetos, como (por exemplo) bueiros. Os cidadãos mais entusiasmados serão capazes de fazê-lo Amostras de mosquitos também são enviadas para especialistas Eles poderão coletá-lo, sob a bandeira da ciência participativa que envolve ativamente as pessoas na pesquisa.

O aplicativo nasceu na Espanha e está ativo na Itália desde 2020. Sim Mais de 200.000 downloadsO objetivo desta parceria também é impulsionar a adoção. O objetivo mais amplo é coletar e validar o maior número possível de imagens de mosquitos para mapear suas espécies, prestando atenção especial aos mosquitos. Tigre (Aedes albopictus) e outras espécies invasoras, como mosquitos coreano (Aedes koreicus) e que japonês (Aedes japonicus), você chegou recentemente ao nosso país.

Itália está entre os países mais afetados: 65 espécies conhecidas de mosquitos

O nosso país é um dos países mais afetados por mosquitos na Europa, tanto em número de espécies (65 espécies conhecidas) como em termos de capilares. Distribuição e densidade na Terraespecialmente considerando as espécies invasoras: mantê-las sob controle é importante não apenas por suas picadas irritantes, mas principalmente porque os mosquitos são vetores potenciais de patógenos humanos (do vírus dengue para o que causa chikungunya) e para animais, que podem representar uma ameaça à saúde pública. Entre as espécies de mosquitos mais perigosas como vetores estão o Aedes aegypti, o chamado mosquito da febre amarela, portador de muitos agentes virais e que pode ser identificado por Manchas brancas nas patas E por faixas transparentes em forma de lira no peito. Não está atualmente na Itália, no entanto, requer monitoramento específico.

Como é usado o Alerta de Mosquito

Mas como o alerta de mosquito é usado? Para descobrir a espécie em tempo real, basta tirar uma foto de um mosquito e enviar a foto para os especialistas. Os relatórios dos cidadãos, uma vez validados, serão incluídos no Mapa interativo no site Mosquito Alert Italia Eles serão, portanto, capazes de ajudar a direcionar as intervenções de controle de forma eficaz. Para não frustrar os resultados das operações de desinfecção em espaços públicos realizadas pelas autoridades locais, será importante sensibilizar os cidadãos também para a gestão de áreas especiais onde os mosquitos podem desenvolver-se, como as captações de água estagnadas nos domicílios.

Preste atenção na qualidade das fotos

Para contribuir com o projeto, estamos pedindo aos cidadãos que baixem e usem imediatamente o aplicativo quando forem picados ou conseguirem fotografar um mosquito – explicou. Benjamino Caputo, Pesquisador Sapienza E Coordenadora da Mosquito Alert Italia – A qualidade das imagens transmitidas é essencial para a correta identificação das espécies. Especialistas, sempre via smartphone, informarão o usuário sobre os mosquitos retratados e farão mapas das espécies presentes na área, úteis para o manejo e orientação do controle de pragas.”

Alerta Mosquito (disponível para iOS e Android, mas também na web) permite que os cidadãos participem do projeto usando 3 níveis diferentes O post: “Desde a notificação mais simples e rápida pelo aplicativo, a notificação de picadas, até a próxima etapa do envio de fotos de mosquitos ou criadouros, até o envio real de amostras completas de mosquitos, para os mais animados”. Alessandra Della Torre, Coordenadora do Grupo de Entomologia Médica Sapienza e chefe do projeto Aim-Cost.