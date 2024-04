Rádio 24 Disponível com estudos em Festival Galileo de Ciência e Inovação De 3 a 5 de maio na Piazza Garibaldi de Pádua. O evento, que começa no dia 2 de maio, falará sobre novos desafios para a economia espacial, inteligência artificial e ciências da vida, bem como temas em torno das novas fronteiras da medicina e formas de mobilidade. o Festival Galileu Pretende também promover uma cultura de inovação e transferência de tecnologia para construir sinergias entre as universidades italianas e o mundo da formação e da investigação científica. Mais de 50 eventos e cerca de 200 convidados, entre cientistas, físicos, astronautas, empresários e filósofos.

Como ciência é cultura, O festival também tem como objetivo difundir e combater notícias falsas, o que faz parte dos processos inovadores.

Rádio 24com qualidade de informação confiável, é transmitido do evento com programas ao vivo e episódios especiais: a partir de sexta-feira, 3 de maio, é transmitido ao vivo de Praça Garibaldi Com o programa Economia focada para Sebastiano Barisoni E Cidades inteligentes para Maurício Meles. Sábado, 4 de maio, com fora do assunto com Ricardo Poli E bebê SalmeteE Rádio Próximo para Moderador de bebê. Já no domingo, 5 de maio, com o programa Pode ser feito para Laura Pettini.

Participe do Rádio 24 para Festival Galileo de Ciência e Inovação É apoiado por comunicações de rádio nas últimas duas semanas e através de lançamentos sociais nos canais da emissora. O projeto está em colaboração com Auxiell, líder em desempenho de processos.

