Experiências de fim de semana em eventos Città della Scienza em Nápoles

No sábado, 17 e no domingo, 18 de julho, na Città della Scienza, você pode saborear os frescos “sabores da ciência … do verão”. Antes de sair de férias, aliás, os familiares poderão aproveitar para apresentar o espetáculo com base em experiências científicas simples, mas muito divertidas, que são realizadas em casa ou ao ar livre em destinos de férias. Jornais, chapéus, elásticos, balões e garrafas são os principais componentes com os quais, nas manifestações de sábado e domingo em Citta della Senza, você poderá descobrir os segredos dos sólidos, líquidos e gases para diversos experimentos estranhos que vão surpreender amigos e parentes .

Um bilhete único de 5 € inclui também uma visita ao Museu Interactivo do Corpo Humano CORPOREA, à Galeria Mission Antarctica. 35 anos de missão italiana no Extremo Continente, e uma atividade de laboratório / extensão científica.

A admissão, das 9h30 às 16h30, é feita mediante reserva, adquirindo a passagem online ou enviando um e-mail para [email protected]

De acordo com os regulamentos anti-Covid, todos os visitantes, mesmo crianças a partir dos 6 anos de idade, são obrigados a usar máscara e dispensadores de gel desinfetante estão disponíveis na entrada do museu e ao longo do itinerário da visita.

