Manter o tipo errado de dieta pode levar a consequências negativas indesejáveis. Aqueles que abusam do álcool e de alimentos picantes e picantes correm o risco de desenvolver hemorróidas. São tantos os italianos que sofrem desse transtorno, que a maioria ignora ou subestima o problema, que pode ser agravado. Para o bem do nosso intestino, é melhor fazer exercícios, beber muita água e comer fibras e alimentos saudáveis ​​e sem tempero.

As hemorróidas são um problema que afeta algumas veias do reto. O ponto onde está localizado é muito sensível, a ponto de causar infecções patológicas muito dolorosas. Os fatores exatos que determinam as hemorróidas não são conhecidos, mas a nutrição, outras doenças existentes, genética e estilo de vida certamente contribuem.

A primeira coisa a fazer, quando aparecem, é entrar em contato com um especialista para entender a entidade e agir. Depois de concordar com TO tratamento e a nutrição terão um papel importante, especialmente na prevenção.

Esta é a melhor fruta para reduzir as doenças hemorróidas irritantes

Frutas vermelhas como. Serão incluídas na dieta costelas Rousseau e NeroE a Mais e mirtilo. Eles contêm vitamina C, minerais, antioxidantes e antocianinas, que são substâncias úteis para capilares frágeis. O suco desta fruta contém ômega 3 e 6, Ácido graxo linoléico حمضO que ajuda a aliviar a dor causada pelas hemorróidas.

Além de comer apenas frutas, duas xícaras de suco de groselhaPara fortalecer as veias. Outro tipo de fruta para comer é milhasRico em fibras melhora a saúde intestinal. Portanto, esta é a melhor fruta para reduzir as doenças incômodas das hemorróidas.

Comida sim e comida não

Em geral, alimentos adstringentes como arroz, batata, alimentos picantes ou irritantes e aqueles com baixo teor de fibras, salgadinhos e salsichas são menos adequados. prefira pratos simples ricos em ferro, Vitamina Dietas com alto teor de fibras são altamente recomendadas, mas não exagere, para não causar consequências adversas.