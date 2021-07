Mais espaço para ciência e pesquisa. Então a Itália está voando para fora da atmosfera

Não apenas astronautas, satélites e unidades habitacionais. A Itália também é uma “nação espacial” graças ao seu ecossistema de pesquisa, um legado que deve ser fortalecido por meio de maior coordenação e estreitamento de laços com a indústria. Esta é a mensagem que vem da Agência Espacial Italiana, que hoje reúne o mundo acadêmico e os órgãos de pesquisa italianos envolvidos em projetos voltados para além da atmosfera. Recebido pelo presidente da ASI Giorgio SacucciaO Ministro da Universidade e Pesquisa abriu a reunião Maria cristina mesa Vice-presidência do Conselho Bruno TabachiEle é responsável pelas políticas espaciais e de aviação. Em seguida, vieram os heróis da pesquisa italianos, liderados pelos presidentes fica ferruccio (Corvo), Maria chiara carosa (cnr), Marco Taffani (Anaf) H Antonio Zucoli (INFN).

Privilégios italianos

“Para ilustrar a excelência italiana neste setor, e para descrever o papel do nosso país nas missões nacionais e internacionais passadas e presentes e seu desenvolvimento nos campos da cosmologia, alta energia e ciências espaciais.” Este é o objetivo do encontro, lembrado na carta de boas-vindas de Saccoccia, que anunciou a próxima publicação de um relatório sobre todas as missões italianas no espaço. São muitos, considerando que a península é um dos poucos países do mundo que possui uma cadeia produtiva completa, das plataformas de lançamento às unidades habitacionais, dos serviços terrestres aos satélites, tudo acompanhado de um pioneirismo científico, com ferramentas e experiências a partir do alcance. universidades e instituições italianas para diferentes partes do sistema solar (e além). “Hoje, a pessoa mais jovem e mais velha da história vai voar para o espaço com uma passagem turística com o homem mais rico do mundo”, observou Sacochea. Em vez do assunto relacionado às suas origens e que permanecerá mesmo depois: associação com a ciência e a pesquisa; Porque as atividades espaciais na Itália sempre estiveram ligadas a objetivos científicos. “

chances

“A Itália é um país espacial”, comentou o Ministro Gadass, referindo-se não apenas aos componentes do sistema nacional, mas também àqueles que lidam com um “setor de alto retorno”, valendo “2 bilhões de dólares na Itália” e “350 bilhões de dólares globalmente ”destinado a” Trilhões de dólares até 2040 “Bel Paese tem as habilidades e capacidades. Ele acrescentou que diante da explosão da nova economia espacial, entre um grande número de pessoas e a expansão dos serviços oferecidos pelas órbitas, o desafio é “combinar a pesquisa em rede, em uma cadeia de suprimentos”. Maria cristina mesa. Tabachi também pediu “uma maior coordenação entre os órgãos públicos de pesquisa”. Chegou a hora, pois novos recursos estão a caminho para o setor, a começar pelos “2,3 bilhões” do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNR). E o subsecretário encarregado da política espacial alertou que deve ser “bem gasto”. Depois será necessário “não perder o melhor talento, o que já aconteceu várias vezes na história” e “o exemplo mais vívido é a história de Enrico Fermi”, o que “nos faz pensar na importância do tema da independência de pesquisa de forças políticas e interesses industriais “. “A pesquisa e os cientistas não são um custo, mas um motor de inovação”, acrescentou Tabachi.

grupo de profissionais

Sacuccia explicou que dado o desenvolvimento do setor a nível global e os novos recursos disponíveis, pode chegar do espaço um “novo grupo de profissionais” para a Itália. fica ferruccio“Há um aumento de 20% no número de calouros no setor de aviação”, observou o presidente da Crui. Portanto, o setor está mais atraente do que no passado. Outra razão, observou Resta, é que “não devemos separar pesquisa e treinamento”. Para Saccoccia, “devemos criar um fio condutor entre todas as universidades, órgãos de pesquisa e atividades espaciais”. Mais: “A ciência e a investigação formarão novos profissionais e com a Agência Espacial Europeia criamos um concurso para isso que também se dedica à telemedicina e a resposta tem sido excepcional”, disse ele, referindo-se ao projeto (“Espaço em Resposta a o surto de Covid-19 ”) já começou nos primeiros meses da pandemia.