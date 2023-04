Coma uma maçã todos os dias: é isso que acontece com nosso corpo

As maçãs estão entre as frutas mais saudáveis ​​e nutritivas do planeta. Eles são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Comer uma maçã diariamente pode ajudar a melhorar a saúde do corpo de várias maneiras.

Comer maçãs regularmente pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, reduzir o risco de câncer, melhorar a digestão, manter o peso corporal e melhorar a saúde mental. As maçãs contêm uma grande quantidade de fibras solúveis que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue. Além disso, as maçãs são ricas em antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo dos danos causados ​​pelos radicais livres.

As maçãs também contêm uma grande quantidade de vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir doenças infecciosas. Além disso, as maçãs contêm uma grande quantidade de potássio, o que ajuda a regular a pressão arterial e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Comer maçãs também pode ajudar a reduzir o risco de câncer. As maçãs contêm uma grande quantidade de compostos vegetais chamados polifenóis, que possuem propriedades anticancerígenas. Além disso, as maçãs contêm pectina, que é uma fibra solúvel que ajuda a prevenir o câncer de cólon.

Comer maçãs também pode melhorar a digestão. As maçãs contêm uma grande quantidade de fibras insolúveis que ajudam a regular os intestinos e prevenir a constipação. As maçãs também contêm enzimas naturais que auxiliam na digestão dos alimentos.

Comer maçãs diariamente também pode ajudar a manter o peso corporal. As maçãs são ricas em fibras, o que ajuda a manter a sensação de saciedade e evita a fome. Além disso, as maçãs são baixas em calorias e são uma ótima alternativa aos alimentos com alto teor calórico.

Finalmente, comer maçãs também pode melhorar a saúde mental. As maçãs contêm flavonoides, que são compostos vegetais com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses compostos podem ajudar a proteger o cérebro dos danos dos radicais livres e melhorar a saúde mental.

Concluindo, comer uma maçã todos os dias pode ajudar a melhorar a saúde do nosso corpo de várias maneiras. As maçãs são uma excelente fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Então, da próxima vez que você desejar um lanche saudável, pegue uma maçã e aproveite seus benefícios para a saúde.