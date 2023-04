Remédios que faltam na Itália, em abril salvam três mil remédios em perigo: aqui estão os remédios

Roma, 11 de abril de 2023 – Eles estão sobre Faltam três mil remédios na Itália Outros 472 devem aderir, a partir dos próximos dias e em 2024. Estes são os dados que ele forneceuAgência Italiana de Medicamentos Em reportagem atualizada em 11 de abril de 2023 e publicada no site oficial da Aifa. É um problema que, desde o início do ano, faz soar o alarme relacionado com a indisponibilidade de medicamentos comuns como antibióticos e antipiréticos, Mas também um daqueles ingredientes essenciais para certos tratamentos como estes Anticâncer. Para Aifa, a escassez de um medicamento é entendida como “dificuldade ou impossibilidade do paciente encontrá-lo” e pode ser de natureza “temporária ou permanente” e “determinada por vários problemas”, por exemplo Indisponibilidade da substância ativaproblemas relacionados à produção, aumento inesperado na demanda por um determinado medicamento ou uma emergência de saúde.

Escassez de medicamentos

Na lista publicada pela Aifa em seu site, Há um total de 3.429 medicamentos em falta em 11 de abril de 2023, Destes, 472 terão uma diminuição em sua disponibilidade a partir dos próximos dias ou a partir de 2024. Os dados da Agência Italiana de Medicamentos especificam, de fato, a suposta data de início e término da escassez do medicamento, mas também o motivo pela própria carência. Mais de 50% dos medicamentos cuja comercialização foi suspensa ou descontinuada permanente ou temporariamente, seguidos por este Problemas de produção, alta demandaE medidas de natureza regulatória e carências por motivos de natureza comercial.

O que você faz quando fica sem remédio?

Em caso de falta de medicamentos Aifa recomenda entrar em contato com um especialista ou ao clínico geral para ser encaminhado a um droga equivalente (Segundo os dados, cerca de 77% dos medicamentos em falta podem ser substituídos por equivalentes) ou no caso de “casos específicos e justificados, em que o médico competente ou clínico geral julgue necessária a importação do medicamento em falta, Você pode ativar a ação de importação “, O site da Aifa lê. Em casos especiais e específicos, portanto, é justamente a importação do medicamento que serve como substituto em caso de escassez de medicamentos, porém, neste caso, é indispensável não das farmácias tradicionais, mas exclusivamente da ASL ou do estruturas competentes da região.