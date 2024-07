Funeral das vítimas acontece segunda-feira

Um minuto de silêncio seguido de longos aplausos. Uma procissão de tochas organizada no bairro de Scampia, em Nápoles, terminou em frente à Vela Celeste quando uma varanda desabou, matando três pessoas e ferindo 12. Havia centenas de pessoas nas ruas carregando tochas. À frente da procissão, na presença do vice-prefeito Leeto e do vereador Chandagada, estava uma grande faixa com os dizeres “Nosso Sangue, Nossas Vidas, Vamos Resistir”. A procissão partiu da sede da Universidade de Scampia, onde a maioria dos deslocados encontrou abrigo, e terminou nas ruas do bairro. Orações pelas vítimas, cujos nomes foram repetidos várias vezes em voz alta, e pelos feridos, mas críticas mais severas pelo fracasso na reabilitação de Vele.