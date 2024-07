Como Francisco Conceição pelo ataque

Francisco Conceição Ele pode se tornar um alvo importante no mercado de transferências para o departamento de ataque da Juventus. Uma possível adição do PSG empurraria o clube da Juventus para o perfil do extremo português Jadon Sancho e as altas demandas econômicas do Borussia Dortmund Karim Ademi. Jogadores que a Juve buscará para completar seu departamento de ataque.

Há também notícias relacionadas com laterais: segundo alguns rumores de transferência, os Bianconeri procuram o jovem jogador turco de nacionalidade alemã do Freiburg Berge Yilmaz.

Francisco Conceição: Cláusula de rescisão de 45 milhões de euros

Considerado um dos futuros talentos mais fortes da sua geração, o extremo português foi também um dos melhores jogadores da sua seleção no Euro 2024. Um evento onde mostrou todo o seu potencial deu a Francisco Conceição grande visibilidade mediática.

No entanto, as condições serão impostas porta As suas jóias não podem ser vendidas a menos que paguem uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.





lá Juve O número poderia ser reduzido recorrendo a alguns dos limites da FPF estabelecidos pela UEFA ou negociando um empréstimo com o Porto com obrigação de compra com base num bónus facilmente obtido.

Como será o ataque da Juve com a contratação de Conceição

Filho do actual treinador do Porto e antigo jogador do Inter, Sérgio Conceição, o extremo português possui uma excelente técnica básica que lhe permite contornar os adversários com grande facilidade.

Esse recurso Thiago Motta Explorado ao jogar Francisco Conceição em tridente de ataque, utilizando o jogador nas duas pistas externas. Finalizador hábil, o extremo português seria um excelente ombro para qualquer ataque da Juventus.

Graças à enorme quantidade e qualidade da ajuda que prestou durante as partidas.

Calmamente 4-3-3Também pode usar Francisco Conceição 4-2-3-1 Lá, desenvolvendo sua personalidade e melhor visão de jogo, se adaptaria bem em favor de um único atacante central.

O lateral-esquerdo Berge Yilmaz gosta

Em termos de defesa, a Juventus pode ter como alvo outro jovem turco de origem alemã. com a etiqueta de propriedade de FriburgoO clube fez 13 partidas pelo segundo time da terceira divisão alemã. Berke Yilmaz Ele provou ser lateral-esquerdo com excelentes chances destacadas no Campeonato Europeu Sub-19 com a Turquia.

Perke Yilmaz, que ainda não se estreou na equipa principal, tem um valor de mercado inferior a um milhão de euros. Mais do que acessível para a Juventus, que pode avaliar se deve adicionar o jogador ao time titular ou experimentá-lo na próxima geração. Paulo Montero.