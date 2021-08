O menino desaparecido estava morto no lago

Reconstrução – De acordo com as primeiras informações levantadas pelos investigadores, o jovem de 25 anos ficará submerso nas águas do lago no dia 15 de agosto às 19h30 para se recuperar das altas temperaturas. Ainda não está claro quem decidiu alertar o resgate sem vê-lo reaparecer. A intervenção do corpo de bombeiros foi muito difícil devido à escuridão e o corpo da vítima esteve a cerca de 60 metros da costa até à madrugada de hoje, dia 16 de agosto. Mais dois meninos foram levados ao hospital porque estavam sob o efeito do álcool.

Celebração de dez dias – Na noite de 13 para 14 de agosto, milhares de jovens de toda a Europa foram para os acampamentos e vans no vale perto do lago após a celebração do 15 de agosto. Os organizadores dizem que gostariam de continuar com dança e música até 23 de agosto, sem o calor escaldante e os banheiros.

Prefeito: Segurança social em risco – A manifestação ilegal foi duramente criticada pelo prefeito Valentano. Stefano Picotti: “O município condena forte e decididamente o que está acontecendo. A situação afeta não só os altíssimos riscos associados à emergência epidêmica, mas também a segurança de toda a comunidade local”. O prefeito fecha sua notícia publicada em um jornal local TusciaWeb, “Eu acredito que os perpetradores desta iniciativa perversa e vergonhosa podem ser imediatamente identificados e levados à justiça.”