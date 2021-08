Mercado da Lázio, caso Gudinho: esforço do Barcelona não será suficiente

Lazio segue Philippe Coutinho, atacante ala do Barcelona para o tridente

Em casa nos últimos dias Logio Senhor. Um novo nome surgiu para o tridente de ataque de Maricio Freqüentemente. Possível troca de jóqueis Coréia Isso abrirá portas para vistas interessantes. O nome mais quente durante o período de comércio foi Philip Cáustica. Exterior de ataque Eintracht deixou Frankfurt Ele teria dado sua palavra à Biancocelistia e esperado um telefonema firme Logio. Uma semana antes do início do campeonato, ainda não havia acontecido. Combina com algumas questões burocráticas que complicam ainda mais a realocação. Aula de 1992 além de esperar a despedida துக்கு, Deve esperar que o Capitólio libere um lugar para cidadãos de fora da UE.

Por esse motivo, a administração passou a buscar alternativas possíveis. Uma das sugestões mais quentes que Philip vê nas últimas horas Goodinho Terra Formelo. Nasceu em 1992, é brasileiro Barcelona E salários mais altos: 10 milhões Do Euro. No entanto, para desistir inicialmente de seu cartão em caráter temporário, Barza se dispôs a abrir mão do charme de meio salário. No entanto, a outra metade é mais do que orçamento, de qualquer maneira. Pelo menos ele não viria cobrir a Lazio 5 milhões necessários Venha, plugrana.

O jogador de futebol tem passaporte português, embora seja brasileiro. O recurso que lhe permite adicionar à lista sem problemas. Seu agente, então, Kia JurapsianoEstá em excelente sintonia com o diretor esportivo Igli Alto E pode trabalhar duro para encontrar abrigo. O agente iraniano, que no ano passado sabia que a Lazio precisava de um meio-campista de qualidade, fez de tudo para entregar o cartão de Andreas. Pereira. Embora o ex-Verdero tocasse um pouco, a experiência do Capitol foi notável para ele. READ A mãe de Nicola revela: "Porque ele estava de sandálias ..."

