JMJ Lisboa 2023: Presos portugueses farão 150 confissões em Barton Park

Foto: Elsa Vittorino / JMJ Lisboa 2023

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 assinou nos últimos dias um protocolo de cooperação com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Dgrsp) para a produção de 150 confissões a utilizar na JMJ. Esta, explica a Fundação JMJ, visa “envolver os reclusos em cumprimento de pena nos estabelecimentos prisionais de Coimbra, Pazos de Ferreira e Porto na preparação do dia e promover a sua reinserção social após a libertação”. O Padre Américo Aguirre, Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Rui Abrunhosa Gonçalves, Diretor Geral do Dgrsp, e Jorge Alves Costa, Subsecretário de Estado e Justiça, assinaram. Estiveram também presentes os diretores das prisões de Coimbra, Passos de Ferreira e Porto. Padre Aguirre enfatizou que é um “gesto muito simbólico” que convida os jovens a embarcar em uma jornada de introspecção sobre o que são suas vidas. Tudo o que pode ser feito para a reabilitação social é muito positivo. Para quem desfruta do sacramento da reconciliação – concluiu padre Aguirre – é muito especial que essas peças sejam feitas por pessoas encarceradas”. Palavras partilhadas por Rui Abrunhosa Gonçalves: “Este é um esforço louvável, pois uma das principais estratégias de tratamento prisional é precisamente o trabalho. Este tipo de trabalho envolve o que chamamos de reinserção social. espaço de reconciliação pessoal e social, que estará disponível na “Cidade da Alegria”. Cada confissão terá um padre para acolher e ouvir os jovens peregrinos. O Sacramento da Reconciliação será administrado em vários idiomas. Confissões feitas com materiais reciclados serão ser reaproveitado após a JMJ de Lisboa, pensado para permitir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida: cadeiras de rodas O banco é amovível para permitir a deslocação. regiões de Portugal. A cor é branca com uma distinta faixa amarela. Através deste projeto, a JMJ portuguesa reafirma o seu compromisso com a inclusão e sustentabilidade ambiental, como deseja o Papa Francisco nas encíclicas “Fratelli Tutti” e “Laudato Si’”.