As regras do Green Pass mudarão a partir de amanhã

Desde quarta-feira, 1º de setembro, certas regras relativas à mudança do Green Pass, certificação de ter recebido pelo menos uma dose da vacina do vírus corona por pelo menos 15 dias, foram testadas negativamente ou curadas em um teste anterior de 48 horas por menos de seis meses Covit-19. Mostrar no transporte de longa distância é obrigatório e exigirá funcionários da escola e estudantes universitários.

Certificação a partir de sexta-feira, 6 de agosto Isso já é obrigatório O acesso a locais consecutivos – os corredores internos de restaurantes, shows e academias – também pode correr o risco de espalhar o vírus corona facilmente.

Transporte

Haverá um Green Pass a partir de quarta-feira, 1º de setembro Obrigatório No transporte de longa distância: ou seja, aviões, trens de alta velocidade, trens noturnos intermunicipais e intermunicipais, ônibus e barcos conectando muitas áreas. Os barcos entre Messina e Reggio Calabria, que são considerados transportes públicos locais, são uma exceção. Não é necessário no transporte público urbano: ônibus, bondes, metrô, diversão na cidade. Pessoas embarcando em trens regionais também estão isentas. Estações maiores têm verificações de ruptura que permitem o acesso às pistas e, em todos os outros casos, caberá ao controlador verificar se está certificada.

Escola

O Green Pass será obrigatório para funcionários de escolas e universidades: professores, professores, guardas, pessoal técnico e administrativo, secretários, gerentes de escolas. Os alunos das universidades também deverão assistir a aulas presenciais. Para funcionários de escolas e universidades, na ausência de um Green Pass, a relação de trabalho será suspensa e acionada após cinco dias de ausência injustificada.

Crianças com mais de 6 anos devem usar máscaras para ir à escola. Apenas indivíduos vulneráveis ​​têm direito a absorventes internos gratuitos fornecidos pelo Ministério da Educação.

Green Boss pode ser visualizado em formato digital e papel, e é significativamente Código QR. Você pode obter isso entrando no site www.dgc.gov.it Código enviado pelo SPIT ou Cartão de Saúde ou e-mail do Ministério da Saúde. Ou você pode baixá-lo do Immuni ou IO Apps ou acessando seu prontuário eletrônico.

A partir de sexta-feira, 6 de agosto, o Green Pass já era obrigatório para acesso a restaurantes internos, cinemas, teatros e todos os shows internos, academia, centros de saúde, parques temáticos, centros comunitários e culturais (exceto educação para crianças) e salas de corrida. Salas de bingo e cassinos, museus, festivais, arenas, conferências, grandes eventos e competições públicas.