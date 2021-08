Honda, Concurso de Concessionário Português para Melhor CB650R Custom Idol Press News Agency

ROM (ITALPRESS) – Com o seu CB650R Phoenix, o concessionário português Mototrofa Honda venceu a edição 2021 do concurso criado para a melhor personalização Honda CB650R da Europa. Com cerca de 29% do total de votos lançados no site www.hondacustoms.com, o CB650R Phoenix não só se firmou como o vencedor da competição, mas também como um símbolo do renascimento de toda a equipe Mototropha, cuja concessionária disparou de as cinzas após o incêndio catastrófico. Do lado de fora, o CB650R Phoenix mostra-se completamente moderno, mesmo que algumas de suas peças venham de modelos anteriores da Honda. O braço lateral único e a roda traseira são, na verdade, derivados do VFR750F, enquanto a roda dianteira é derivada do CBR900RR FireBlade. O banco do piloto, o banco do passageiro e o esquema de cores “93” (da Nex Helmets) em áreas personalizadas homenageiam o notável Marc Marquez e comemoram o ano de fundação da Mototropa.

Em segundo lugar ficou o CB650R BMX construído pela Honda da Werder Honda, seguido pela versão CB650R dos quatro espace motos limitados, doze votos a menos que seus homólogos, ocupando o terceiro lugar.

A CB650R BMX, desenvolvida pela Werder Honda, como o nome indica, foi inspirada na popular dublê. A pintura preta brilhante, o garfo preto a granel, bordas totalmente douradas com pneus whitewall e carcaça do motor com inserções douradas melhoram ainda mais o estilo e o desempenho da moto, juntamente com a taxa de transmissão comprimida e o sistema de escape acrobático.

Inspirado no famoso CB750Fore, o CB650R Four Limited Edition, desenvolvido pela Espace Motos, vem com uma deslumbrante e original pintura verde petróleo com assento elevado e inserções pretas e douradas em couro marrom, com o logotipo Honda 80. Mais de 7.000 pessoas votaram e baixaram papéis de parede personalizados para seus computadores ou telefones celulares.

