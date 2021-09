60 minutos de aulas como antes

Voltar ao passado é uma das saudades. o Escolas Na verdade, este ano, eles poderão voltar às aulas por 60 minutos. Recuperando aquela hora de estudo em sala de aula perdida pela epidemia, a fórmula das aulas foi reduzida para 50 minutos. Não é pouca coisa, principalmente agora que é preciso restaurar o aprendizado perdido nos últimos dois anos. Certificado por Estudos de Envolvimento.

Escolas iniciais, novos horários: entrada antecipada para quem está nas aulas por mais tempo

Tempo

Na sala de aula você volta ao normal, lê na frente de todo mundo, você faz do jeito antigo. Na verdade, no ano passado, as aulas foram reduzidas para 10 minutos, em muitos casos, para garantir que os alunos do ensino médio com horários complicados não saíssem da escola tarde demais. Assim, de fato, o dia ficava reduzido a uma hora ou mais: as turmas viam todos os professores para não atrasar nos shows, mas o faziam com menos tempo. Por exemplo, se você entrar às 10h, eles tiveram 6 aulas em 5 horas. Além disso, os colegiais que tinham menos de dez minutos também usaram, online, seguidos de casa, tiveram tempo de tirar os olhos da tela e relaxar os olhos.





Agora a educação a distância não é mais oferecida e não há mais necessidade de redução de jornada, exceto para eventos isolados. Não só isso, mas os minutos perdidos nem poderiam ser recuperados sem o pai: “No ano passado – Christina Costerelli, presidente da Associação Nacional de Professores Diretores da Lazio, explica – as escolas podem restaurar os minutos cortados usando ensino digital integrado, usando online aulas. Portanto, 60 minutos não são suficientes para estarmos presentes. Estamos felizes. Muitas escolas, se podem, se organizam nesse sentido.

Uma novidade que afeta principalmente crianças do ensino médio, a maioria das lições que papai aprendeu no ano passado foi reduzida, mas os isolamentos, áreas vermelhas e escolas primárias deslumbrantes foram reduzidos a dez minutos por hora. Esta decisão não é mandatada pelo Ministério da Educação, mas sim pelos conselhos escolares individuais, que, mediante reunião, devem cumprir o calendário escolar.

A verdade é que, neste ano, as escolas de ensino médio terão que aceitar novamente o tempo deslumbrante, e essa característica está causando rebuliço entre os gestores que, de fato, têm que voltar às velhas aulas de 60 minutos. O deslumbramento dos horários de entrada e saída, de fato, em creches, escolas de ensino fundamental e médio envolve de 10 a 15 minutos separando a freqüência às aulas, mas no ensino médio é muito mais elaborado.

Alunos do ensino médio que viajam em transporte público e evitam aglomerações têm permissão para 80% da capacidade máxima nos ônibus e metrô, portanto os horários devem ser identificados no horário da prefeitura de acordo com as necessidades de transporte. No ano passado, a entrada dupla para 8 e 10 com descontos de duas horas foi aceita em toda a Itália. Não haverá nenhuma pista este ano, mas os resultados não serão fáceis de qualquer maneira.

Capital

Por exemplo, para as escolas de Roma e, portanto, para todas as escolas da província, o Escritório Escolar Regional está considerando a hipótese de dois locais de entrada, 8,00 e 9,40. No entanto, desta forma, a diferença para a primeira e a segunda entrada é de 100 minutos, ou seja, duas horas e 50 minutos. Uma decisão, que foi contestada pela Associação Nacional de Editores: “Não funciona e não atende às necessidades das escolas – condenou o dirigente do PNA de Roma, Mario Rusconi – precisamente porque não permite a recuperação de aulas de 60 minutos: é necessário considerá-los como 8 e 9 horas ou 8 e 10 horas como último recurso. A definição dos intervalos de tempo também pode ser deixada à autonomia das escolas individuais.Se os horários, por outro lado, se o horário de entrada for confirmado às 8h e 9h40, a redução de 50 minutos nas primeiras 2 horas deve ser considerada fator obrigatório, não havendo necessidade de recomposição dos minutos de redução.