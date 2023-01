NìKola está chegando, a neve da Rússia atingirá a Itália desta vez, data confirmada! Efeitos… » ILMETEO.it

Clima: Nicola está chegando, a neve da Rússia atingirá a Itália desta vez, data confirmada! Consequências…

Da Rússia vem NìKola, um poderoso núcleo de ventos geladosela veio lá Confirmação Os grandes centros de computação mais do que temeram nas últimas horas: um Fevereiro chegará Nicola, uma frente Neve dá isso Rússia Vai ao coração do velho continente e provavelmente tem Consequências diretas para a Itália.

Agora existe uma data exata, que deve ser marcada com um círculo vermelho no calendário.

Para entender o que pode acontecer, devemos, como sempre, alargar o nosso olhar a todo o tabuleiro de xadrez europeu, onde se movem as grandes figuras atmosféricas. Bem, no final da primeira década do próximo mês, uma certa configuração sinótica tem o potencial de perturbar significativamente o quadro climático.

De fato, de acordo com estimativas recentes, O anticiclone dos Açores pode atingir latitudes muito elevadas, tocando na Escandinávia.

Este movimento paradoxal da bolha anticiclônica vai colocar em movimento Massa de ar congelante, Nicola, dá isso Rússia Vai deslizar assim “rio do vento” Rumo à Bacia do Mediterrâneo: Inevitavelmente, o quadro atmosférico geral se volta para um ambiente frio, na verdade, gelado, como mostra o diagrama abaixo. Núcleo de gelo, NìKola, da Rússia à bacia do MediterrâneoA data a ser marcada em vermelho no calendário terça-feira, 7 de fevereiro: A partir daí, o vento frio do nordeste se transformará gradualmente em alta pressão e afetará a maior parte do nosso país. Uma queda acentuada na temperatura. Ao analisar o fluxo de congelamento de entrada, estamos falando de -10°C a uma altitude isobárica de 850 hPa (cerca de 1500 metros acima do nível do mar), o queA onda de frio mais severa dos últimos anos.

Se isso for confirmado, é razoável esperar uma estação decididamente fria A neve cai em altitudes muito baixas: Obviamente, é preciso esperar mais alguns dias para os detalhes, dada a longa distância, sobretudo para entender melhor onde podem estar posicionadas as baixas depressões causadas pela entrada de ar frio. Precipitação.