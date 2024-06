O defesa português custa cerca de 20 milhões

O Milão Ele tem trabalhado sem parar no mercado nas últimas semanas. Enquanto aguardam a oficialização do novo treinador, provavelmente Paolo Fonseca, os rossoneri contrataram um novo jogador para reforçar a defesa: Diogo Lite.

Milão, Diogo Light no Pólo, mas surgem outros dois nomes

Os últimos rumores de mercado dão-me Rossoneri Muito interessado Diogo Lite. Clube Via Alto Rossi Ele não estava apenas empenhado na busca de Número 9, algumas mudanças na segurança também são necessárias. Diogo Light é um dos jogadores que regressam à lista de pesquisa para quem seria útil apoiar Mignon. Nascido em 1999, o zagueiro atualmente jogaUnião Berlim E o clube alemão o respeita 18 milhões de euros. Fonseca está interessado no jogador português e a questão pode esquentar nos próximos dias do mercado de transferências.

Milan sempre presta atenção também em outros perfis: Maxence Lacroix Wolfsburg E. Jakub Kiwier do Arsenal. Entre os dois, parece que Milanello pode estar mais agitado. Mais fácil que Lacroix pela questão dos custos com o clube alemão disposto a vender o português nascido em 1999 por cerca de 18 milhões de euros.