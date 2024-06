Um aviso dos líderes para Putin e Xi. G7 – Caso de aborto no G7 Itália

Os líderes e chefes de governo do G7 ainda não começaram, mas já está a causar confusão entre os presidentes. Ausente em documentos importantes como a Ucrânia ou Gaza, há consenso entre os líderesOu não está em uso Ativos russos para financiar a guerra de Kiev Vê diferentes abordagens entre a UE e os EUA. Mas sobre o direito ao aborto. Segundo fontes europeias, No último rascunho da Declaração Final da Cúpula de Borgo Egnazia O ponto sete delineou que a importância de garantir “acesso eficaz e seguro ao aborto” desapareceu.

Acima de tudo, a nota foi um reforço do relatório final do G7 em Hiroshima há um ano, que falava em “acesso legal e seguro” – tal como solicitado pela França e pelo Canadá. À noite, fontes da Presidência italiana referiram que os sherpas que trabalham na Apúlia desde segunda-feira ainda estavam em negociações e que “tudo o que estiver incluído no documento final será o resultado das negociações”. Em resposta às indiscrições divulgadas nos “órgãos de imprensa”, nenhum dos sete sublinhou as fontes italianas e pediu para “retirar” do projecto o ponto sobre o aborto, que contém uma referência à igualdade de género. Mas a continuação das conversações revela pelo menos uma diferença nos sentimentos políticos sobre a questão. Enquanto a Itália de Giorgia Meloni decidiu reforçar a abertura de clínicas às associações pro vita, a França de Emmanuel Macron – agora a braços com a sua mais grave crise política – substituiu o direito bipartidário ao aborto na sua constituição em Março. Ameaçado por Donald Trump, Joe Biden fez da liberdade de escolha das mulheres um dos campos de batalha da campanha antes da votação de novembro.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Joe Biden, pousou no aeroporto de Brindisi.

Já em Abril passado, o tema era um assunto distante de idas e vindas entre o presidente francês e o primeiro-ministro, enquanto o Parlamento Europeu cessante aprovava um pedido para adicionar o aborto à Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Rumores de uma possível caneta no título a partir do anúncio final provocaram reações internas imediatas. Antes do início das reuniões dos Chefes de Estado e de Governo, o compromisso dos Sete foi reiterado.Apoio político e militar ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Quem intervirá no primeiro dia de trabalho? Os rumores da versão final publicada pela Bloomberg incluem um compromisso de “aumentar a produção e entrega” de armas a Kiev, e um severo lembrete à China para parar de apoiar a guerra de Vladimir Putin, fornecendo tecnologias e componentes de armas. Útil para fazer armas. À medida que os navios de Moscovo se aproximarem de Cuba, os líderes alertarão a própria Rússia contra ameaças nucleares “irresponsáveis” contra o Ocidente. À margem da cimeira, a aliança anti-Putin entrará em vigor em Borgo Egnasia, bem como a assinatura de um acordo de defesa entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Propriedades na Europa. Uma questão que tem consenso político entre os mais velhos, mas apresenta questões técnico-jurídicas que os sherpas tentam resolver até ao último minuto.

Um projecto de declaração final distribuído nos meios de comunicação social reiterou o apoio dos Setes ao roteiro para Gaza delineado por Biden e agora pela ONU. O Conselho de Segurança também apoia. O G7 apelará ao Hamas para que aceite um acordo de cessar-fogo e a Israel para que intensifique uma “ofensiva militar em grande escala” em Rafah, de acordo com directrizes provisórias ordenadas pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia.

Várias reuniões bilaterais estão previstas em Borgo Egnazia, começando com a reunião de Meloni com Biden na sexta-feira. O primeiro presidente católico dos Estados Unidos desde JFK também verá o Papa no mesmo dia, na primeira reunião de um Papa no G7. Francesco é o convidado de honra da sessão dedicada à inteligência artificial, que não deixou de surpreender alguns parceiros que tinham previsto o tema preferido pelo primeiro-ministro. Rumores, rascunhos, indiscrições perseguem-se até ao último dia, depois encontram confirmação ou desmentido no texto escrito a preto e branco, que Georgia Maloney explicará na última conferência de imprensa na manhã de sábado. G7″.

