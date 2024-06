Presidente português reconhece direito em apoiar candidatura de Costa ao Conselho Europeu – Uractive Italia

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, fez “a coisa certa” ao deixar claro o apoio do seu governo à possível candidatura do ex-primeiro-ministro socialista António Costa à presidência do Conselho Europeu, afirmou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eleições europeias.

Ele falou aos repórteres Durante um encontro com a comunidade portuguesa em Genebra, na terça-feira, em vésperas das eleições europeias, Rebelo de Sousa foi questionado sobre o anúncio de que a Aliança Democrática no poder e o governo português apoiariam Costa caso ele decidisse concorrer. à Presidência do Conselho da Europa.

“Acho que ele fez a coisa certa. Esperou pelas eleições e, quando chegou aos resultados, disse o que era natural: é um português com experiência no Conselho da Europa e o governo apoia um português”, afirmou. .

O Presidente português lembrou ainda que a experiência europeia do antigo primeiro-ministro foi sublinhada em diversas ocasiões, que tal candidatura assentava “unicamente na sua vontade e nos resultados das eleições”.

“Os resultados eleitorais parecem abrir caminho para esta hipótese. Depende apenas da vontade de António Costa. É evidente, então, que esta é uma vantagem: conhece bem a Europa, movimenta-se bem na Europa, dá-se bem com os líderes europeus e tem voz portuguesa. É importante para a Europa e para Portugal”, afirmou.

Embora se tenha recusado a comentar os resultados das eleições portuguesas na UE “como de costume”, leu os resultados globais das eleições na UE, acreditando que os cidadãos da UE votaram para “continuar com as mudanças”, reforçando as hipóteses de Costa ser eleito. Depois de Charles Michel como Presidente do Conselho Europeu.

“A nível europeu, os europeus votaram: votaram para manter as três forças dominantes, ou pelo menos as mais importantes, as três forças que já são dominantes, nomeadamente o Partido Popular Europeu (PPE), os Socialistas Europeus e os Liberais”, ele sublinhou.

“Ou seja, é um voto pela continuidade, com mudanças, mas basicamente um voto pela continuidade, como aqueles que dizem que em tempos de guerra, em tempos de crise económica, financeira e social, é melhor basicamente manter a política europeia. , com mudanças óbvias, como temos visto em muitos países”, continuou Rebelo de Sousa.

Segundo o presidente, as “mudanças” exigidas pelos europeus são “no sentido da recuperação económica e da justiça social, mas não mudanças na posição da Europa no mundo, na Ucrânia ou nas relações entre as grandes potências mundiais”.

Neste contexto de “continuidade com algumas alterações”, o Presidente disse que António Costa tem o perfil adequado para o Conselho Europeu porque, além dos “nove anos de experiência na Europa”, sempre “os conheceu bem”. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu”.

