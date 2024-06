Um ano sem Berlusconi, memória da TV hoje para Chambers – Berlusconi 2023 – 2024

Hoje será um memorial ‘coral’ dedicado a Silvio Berlusconi através da sua família, da política à televisão, que ele ajudou a descobrir e ajudar. Há um ano ele faleceu às 9h30 no Hospital San Raffaele de Milão.

Mas, um ano depois, queimando ainda mais as crianças, o “contrato” doloroso e quase fatal de vários julgamentos envolvendo o pai. Barbara Berlusconi afirma: “Ele foi o líder político mais perseguido do mundo, com mais de 4 mil investigações e 86 julgamentos”, nota a terceira filha do conselho de administração da Finvest.

Barbara Berlusconi: 'Juízes politizados atacam pai' Pier Silvio: 'Silvio é o amor do meu pai' "Isso comprometeu a saúde dele, é necessária uma reforma da justiça"

Em entrevista ao Tg1 afirma: “A teimosia de uma parte do poder judiciário politizado durou quase 30 anos e comprometeu gravemente a sua saúde. Espero que a reforma judicial seja aprovada em breve no parlamento”.

Silvio Berlusconi, estrangeiro de direita – Trinta anos de conquistas repentinas e provações sem fim

O ex-primeiro-ministro tem 86 anos e está oficialmente internado há vários dias para realizar exames relacionados com a leucemia mielomonocítica que contraiu. A notícia de sua morte se espalhou pelo mundo, pelo mundo do futebol, da televisão e do entretenimento. Além da política, Cavaliere fundou a Forza Italia há 30 anos e liderou o governo quatro vezes. Doze meses depois, superado o caos inicial em seu partido e, sobretudo, o que a maioria dos imigrantes temia, a FI está “viva e bem” (nas palavras do secretário Antonio Tajani) e lhe dedica quase 10% das eleições europeias. . E mostra a todos que a festa continua firme e ansiosa mesmo sem Silvio.

As condolências expressas naquele dia foram fortes e cruzadas, marcadas pela morte do ator Francesco Nutti. O presidente russo não perdeu o carinho pelo líder, que foi o arquiteto do aperto de mão entre Bush e Putin na Pratica de Mare (“Para mim, Silvio é uma pessoa querida e um verdadeiro amigo”, escreveu Putin) e do telegrama do papa notou seu “caráter enérgico”. Foi seguido por um funeral de estado na Catedral de Milão, marcado por um coro de torcedores milaneses. Um ano depois, a memória unirá mais uma vez a família Berlusconi. Estarão presentes seus cinco filhos, seu irmão Paolo, sua mais recente companheira Marta Fassina e seus amigos íntimos e conselheiros Fedale Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani. Posteriormente a homenagem será compartilhada por Pier Silvio Berlusconi com a equipe e colaboradores do grupo Mediaset, outra criação de seu pai.

Berlusconi e a aventura televisiva que mudou a Itália – Antes da política, Silvio Berlusconi adorava TV.

Às 13h é a vez do Forza Italia: é a secretaria convocada para estudar a votação de domingo. Superado o choque inicial, o partido que sempre teve apenas um fundador e nenhum outro presidente – como lembra a lei – olha agora para Estrasburgo, onde trará 8 novos eleitos, incluindo Letizia Moratti.

A comemoração seguirá para o Senado às 15h. Para todos será o chefe do grupo da FI, Maurizio Gasparri, quem se lembrará de Berlusconi na sala, aguardado pelo presidente Ignazio la Russa. Um sinal de intimidade que tem duplo valor para Cav: em 2013, aquele ramo da comissão de impeachment do parlamento votou pelo seu impeachment como senador como resultado da Lei Severino, que foi usada após uma condenação por fraude fiscal. Em consulta Mediaset. Um insulto que o patriota azul nunca aceitaria, mesmo quando regressasse ao seu lugar na Câmara, eleito em 13 de outubro de 2022.

Por fim, no primeiro aniversário da sua inevitável morte, a televisão prestará homenagem: a Mediaset fá-lo-á com um título especial “Caro Presidente, um ano depois”, transmitido às 20h30 no Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Roy faria melhor na porta a porta de seu amigo Bruno Vespa e pela manhã no Renews. Além de um conjunto temporário retirado dos arquivos da Rai disponíveis no RaiPlay.

Um ano depois, encontro presencial de Berlusconi com Mignoli – O confronto histórico de 1994 foi reproposto no mixer do Roy3

