Ainda não viu o mapa das equipas do próximo Campeonato de Portugal

Se você pensa isso Uma liga Monopolizado pelo centro-norte da Itália, você deve conhecer sua história PortugalOs campeonatos e os jogadores são o resultado de duas macrorregiões que se formam em torno de grandes cidades como Porto e Lisboa.

No começo de junho, O próximo mapa da Série A se tornou viral: A disparidade entre o norte (extensão, centro-norte) e o sul é clara. Uma diatribe levantada por Saverio Sticchi Damiani, presidente do Lecce, com este post: «Parma, Como e Veneza (parabéns!), três cidades do norte, três possessões estrangeiras, sobem para a Série A. A Série A é agora principalmente uma expressão de “clubes estrangeiros” e o Nápoles é o único time sob o comando do Lecce. Nós, juntamente com o nosso povo, fazemos algo completamente diferente do futebol moderno e quase nos sentimos como “infiltrados”. No entanto, este é um enorme incentivo para justificar qualquer tentativa de fazer o que queremos.».

Mas olhe aqui.

Este é o próximo campeonato português da época 2024/2025. Aqui, se o italiano não está bem distribuído, o português é uma verdadeira afirmação de quão polarizadas estão as duas cidades no futebol e não só. Vejamos o mapa do próximo campeonato português – Para completar, abaixo, a segunda secção, mostrando mais do evento – Tendo em vista o EURO2024, queremos analisar Portugal de outra perspetiva. Fizemo-lo com a ajuda de Giuliano Adaglio, um jornalista que há muitos anos cobre questões portuguesas.

O futebol português baseia-se quase inteiramente no Porto e em Lisboa. Apenas 3 equipes Estou fora desta órbita: Farrança de Faro; Nacional na ilha da Madeira; Santa Clara, Açores. Incluindo o Estoril, só na zona de Lisboa existem 5 equipas. Porque é que tantas regiões e regiões não estão representadas a nível do futebol, especialmente as que não têm litoral? A economia em Portugal cresceu tarde em comparação com outros grandes países europeus. Além disso, muitas partes do país são em grande parte rurais e têm baixa densidade populacional, o que as torna indesejáveis ​​para grandes clubes desportivos. No sul, zonas como o Algarve atraem turistas, mas raramente vivem fora de época.

Jogadores de futebol nascidos no litoral e evolução socioeconômica

Olhando para a convocatória do EURO2024, apenas 3 jogadores nasceram nas zonas costeiras de Portugal (exceto os nascidos fora das fronteiras portuguesas).. Não só os clubes, mas o próprio futebol é uma marca registrada das regiões mais desenvolvidas, que são mais desenvolvidas demograficamente e oferecem mais oportunidades esportivas. O ambiente do futebol português lembra o da Grécia, onde existem duas regiões altamente desenvolvidas (Atenas e Salónica), dois centros desportivos que dominam grande parte da estrutura social, incluindo o desporto. Para se opor ao Porto e LisboaPara além das Ilhas Faroé, mais remotas e meridionais, existem dois arquipélagos distantes do continente: o Nacional na Madeira e o de Santa Clara nos Açores.

As origens do futebol português também passam por eles. Portugal desenvolveu-se socioeconomicamente nos últimos 30 anos, mas as ilhas estão sempre ligadas à história, que nos fala dos povos da frota e dos conquistadores com colónias dispersas ao longo dos séculos. A Madeira (que recebe o Marítimo além do Nacional, agora na segunda divisão) estará sempre intimamente ligada ao futebol local como berço de Cristiano Ronaldo. Portanto, a nova série começa na polaridade centro-norte de AAnalisamos o futebol português que, embora não esteja fragmentado, mas concentrado em duas grandes cidades e em algumas macrorregiões, Desenvolveu um altíssimo nível de habilidade e conseguiu ser referência em escala global.