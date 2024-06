O barco assassino foi identificado e capturado

O círculo aperta-se em torno de um barco que atacou dois jovens num passeio de canoa no mar ao largo de Nápoles no domingo passado.

No passado domingo, foi noticiada a morte de Cristina Frasica, de 31 anos, depois de uma canoa ter atingido dois jovens num passeio de canoa nas águas de Posilipo, no Mar de Nápoles. Graças às imagens obtidas pelos investigadores, foi possível identificar um determinado tipo de barco que estava na área da tragédia no momento do impacto: o suposto barco assassino (filmado por câmeras, mas não totalmente nítido). parece ser um dos assuntos da investigação na missão de resgate.

Imagens de videovigilância

O próximo passo é questionar os proprietários enquanto os investigadores procuram mais evidências, analisando células de telefones celulares e examinando os cascos em busca de pistas. Voltando ao grave acidente, cerca de meia hora após o acidente, foi lançado um SOS do navio para resgatar um jovem profissional que havia sobrevivido a um grave acidente marítimo. O corpo sem vida de Cristina foi encontrado pela equipa de resgate a pouca distância do local do acidente e o alerta foi imediatamente acionado. Não se pode excluir que o navio de investimento viajasse em alta velocidade pelo mar e a proa elevada reduzisse significativamente a visibilidade do condutor. Nas últimas horas, a família da vítima chegou a Nápoles, onde se reuniu com os investigadores, que pretendem em breve realizar uma autópsia ao corpo, que esclarecerá as causas da morte da jovem. Um exame que determinará se Christina morreu instantaneamente ou se a ajuda oportuna poderia ter salvado sua vida.

Cristina Frasica morreu após ser arrastada para o mar em Nápoles enquanto andava de caiaque

Quem é a vítima?

Ela nasceu em Taurianova, na província de Reggio Calabria, e filha de dois imigrantes do povoado de San Martino, Cristina Frasica, uma jovem exploradora que morreu após ser atropelada por um caiaque. Posillipo, em Nápoles. A administração municipal do centro de Piana di Gioia Taro anunciou que “expressa as mais profundas condolências em nome de toda a cidade” à família de trinta e um anos, “Esta tragédia, ocorrida a bordo de um caiaque atropelado por outra embarcação e depois se afastou do local do acidente – diz nota – chocou toda a Itália. Ainda hoje há um grande temor por causa das pesquisas para encontrar os responsáveis ​​pelo acidente Cristina Frasica – nascidas juntas com a irmã gêmea na cidade de Biana, onde sua mãe Ângela e seu pai Luigi queriam voltar para o feliz acontecimento depois de se estabelecerem para trabalhar em Voghera – fazem representantes do sentimento mais difundido em nossa sociedade nesta época – dizem os administradores Tarianos. – esperamos que a verdade e a justiça possam ser entregues o mais rapidamente possível depois de ver uma vida tão jovem de uma forma terrível provocar uma onda de rejeição, que queremos enfrentar oferecendo total solidariedade à sua família e neste momento na Lombardia e aqueles que estão de luto como Taurianova.”

