Melhor vinho para cidades vinícolas? É Português: Caves Santa Marta Porto 20 Anos

Composto por marcos reconhecíveis de norte a sul de Itália, o mundo do vinho é sem dúvida uma das riquezas, mas também da curiosidade, no seu precioso património. Algo realmente importante, para que não faltem prêmios italianos e outros, o que está comprovado Concurso internacional de vinhos Città del Vino n. 22, contou com a participação de mais de 1.300 amostras de vinho (das quais 80% italianas e 20% de 11 países ao redor do mundo), em Corizia, a cidade do vinho em Golio: 48 Grandes Medalhas de Ouro, das quais 38 foram concedidas pela Itália . e por 10 vinhos estrangeiros. No entanto, o vinho português, Porto 20 Años das Caves Santa Marta, e o primeiro vinho italiano, Acienda Agricola Stefano Mancinelli de Moro d’Alba, obtiveram a pontuação mais alta até agora. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 8 de julho no Campidoglio de Roma. Para a Itália, 38 Grandes Medalhas de Ouro (foram 27 em 2023, edição): 6 para Friuli Venezia Giulia; 5 para Campânia; 4 para Calábria, Piemonte e Toscana; 3 para Puglia e Veneto; 2 Abruzzo, Trentino Alto Adige e Sardenha; 1 para Lombardia e Marche.

No entanto, foram 209 medalhas de ouro: Veneto liderava com 51, seguido por Sardenha (32), Campânia (24), Friuli Venezia Giulia e Lácio (21), depois Piemonte e Puglia (20), Sicília (17), Toscana (13), Calábria (10), Emilia Romagna e Trentino Alto Adige (9), Abruzzo (7), Ligúria (5), Basilicata e Lombardia (3), Valle d’Asta (2), Marselha e Molise. (1) .

“Importante Edição do Concurso Internacional Wine City – Destaques Angelo Radica, presidente da Wine Cities – É confirmada pela qualidade das regiões e produtos vitivinícolas e atrai vinícolas de todo o mundo. Ótimas atuações de novos países como Líbano e Israel e boa participação de Chile e México, participando pela primeira vez. Os vinhos italianos fazem bem o norte, o centro e o sul: as seleções da Citta del Vino têm o mérito de julgar os vinhos não só do ponto de vista técnico (pela sua qualidade objetiva), mas sobretudo pela sua ligação à região. , pela sua capacidade de dinamizar e reiterar o valor da relação entre adegas e municípios. Ser uma cidade vinícola é um valor agregado para as vinícolas de toda a Itália.”

Focus – As 38 principais medalhas de ouro da Itália

Instituto Agrícola Stefano Mancinelli – Março Rosso IGT Posito 2016 (março)

Instituto Agrícola Terre d’Aglianico – Aglianico del Taburno Docg Riserva Tatillo 2016 (Campânia)

Amandum de Dei Morares – Friulano 2018 (Friuli – Venezia Giulia)

Cantina di Nissa – Barbera d’Asti Superior Dog 2021 (Piemonte)

Cantine del Notaio – L’Autentica 2022 (Basilicata)

Masmorras de Vulcano – Maville 2023 (Calábria)

Vigna Petrussa – Picolit 2018 (Friuli – Veneza Giulia)

Instituto Agrícola Petricci e del Pianda – Stillo 2023 (Toscana)

Bosca – Barolo Dog Luigi Bosca 2020 (Piemonte)

Librandi Antonio e Nicodemo – Segno Librandi Ciro Rosato Dog 2023 (Calábria)

Native – Blue Onyx Irbinia Aglianico Dock 2019 (Campânia)

Gualdo Del Re – Gualdo Del Re Vermentino 2021 (Toscana)

Biancanelli – Lozzolo Dog Brichi Mez 2021 (Piemonte) por Loiolo Silvio

Fattoria La Villa de Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco – Vin Santo del Chianti Occhio di Bernese Dog 2016 (Toscana)

Agraria Riva del Garda – Mazo Elecci 2020 (Trentino – Alto Adige)

Antonio Fauchin and Sons – Geron 2012 (Vêneto)

Instituto Agrícola Alex Magnon – Rocca del Sol Friulano 2021 (Friuli – Venezia Giulia)

Conte di Campiano – Primitivo di Manturia Dog Reserva Conte di Campiano 2019 (Veneto)

Ferruccio Teiana – Oirat 2021 (Sardenha)

Cantine Two Palms – Selvarosa Salis Salendino Rosso Top Reserve 2020 (Apúlia)

Società Agricola Pasetti – Harriman 2017 (Abruzos)

Scubla Roberto Bianco Pomèdes 2021 Instituto Agrícola (Friuli – Venezia Giulia)

Banino, Antonio Panigada – Riserva Vigna La Merla 2018 (Lombardia)

Vinícola Aldeno – Trentino Superior Castel Peseno (Trentino – Alto Adige)

Rigoli – L’Assiolo 2020 (Toscana)

Paolo Patruno Agricultural Company – Tenuta Patruno Perniola 1821 Reserva 2019 (Puglia)

Instituto Agrícola La Scullusa – Friulano 2022 (Friuli-Venezia Giulia)

Azienda Agricola Tomasella Paolo & C – Bastìe Friulano 2016 (Vêneto)

Native SRL Red Velvet – Irbinia Aglianico Dog 2021 (Campânia)

Komjanc Alessio – Pinot Nero Dedica 2019 (Friuli – Veneza Giulia)

Vinícola Comunitária Quartu Sant’Elena – Cagliari Moscato Doc 2021 (Sardenha)

Instituto Agrícola Torre dei Succi de Domenico Pulcino – Aglianico del Taberno Reserva 2018 (Campânia)

Feudo dei Sanseverino – Moscato Passito ao Governo de Saracena 2015 (Calábria)

Travaglini Giancarlo – Catinara Trevigna Dog 2019 (Piemonte)

Antica Masseria Giorgio – Primitivo di Manturia Dope Reserva 2019 (Puglia)

Baron GR Macri – Centocamer Bassito 2020 (Calábria)

Instituto Agrícola Torre dei CUC de Domenico Pulcino – Tabarno Falangina del Sannio 2023 (Campânia)

Vinhos Marchioli – Titus Reserva 2015 (Abruzzo)