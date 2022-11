“Eu não estuprei ninguém” – Corriere.it

a partir de Albert Pinna

O julgamento de quatro jovens que supostamente agrediram sexualmente uma estudante e amiga ítalo-norueguesa. Médico no tribunal: “Lesões nas pernas são consistentes com violência, mas com trauma esportivo”

Templo de Pausânias “Eu nunca usei violência com ela. Ela concordou.” A voz de Francesco Corsiglia fala pela primeira vez e é pouco mais que um estrondo.; Quatro minutos de silêncio no tribunal. um amigo ligou Ciro Grillo (filho de Pepe), Edoardo Capita e Vittorio Laria, decidido sem vergonha, agachado sob uma jaqueta verde, seu olhar, parte para os juízes e parte para o espaço, revela lentamente: “Sem violência”. E ele repete: “Não”.

Suas declarações espontâneas, junto com as dos advogados Antonella Guccurettu e Gennaro Valle, não eram previsíveis. Silvia (nome de fantasia), uma ítalo-norueguesa acusa-o de: “Esta é a primeira. Ele abusou de mim na cama e depois no chuveiro.” Córsega se defende: «Sem abusos, depois do sexo fui para outro quarto e adormeci. Não faço ideia do que aconteceu depois disso. Ele também se desculpou: “Estou estudando na Espanha, então não pude comparecer ao julgamento, mas hoje queria vir e dizer que sou inocente.

Tem mais Confusão sobre a manhã de 17 de julho de 2019. Eles dançaram até tarde da noite e não conseguiram encontrar um táxi, então Silvia e sua amiga Roberta (outro nome fictício) concordaram em continuar festejando com quatro amigos genoveses que conheceram.a casinha dela Pepe Grillo Em Piccolo Bevero na Costa Smeralda. Espaguete com vodca de madrugada, um pesadelo de violência de gangues para Silvia, que conta aos pais uma semana depois, quando volta a Milão: um exame médico e tudo mencionado pelos médicos da Clínica Mangiagalli de Milão. Investigação ontem. Os donos do B&B onde as meninas estavam hospedadas e dois instrutores de kitesurf com quem Sylvia conversou horas depois dos fatos foram chamados como testemunhas. READ Ordem de peixe chefe verde: esqui, reserva de 72 horas e pai feito apenas na zona vermelha

Os gerentes do B&B, Daniele Ambrosini e Micah Baschi, disseram aos Carabinieri (confirmado ontem) que as mulheres pareciam “calmas e felizes” quando voltaram, apesar de terem dito à imprensa que estavam “tristes” pelo contrário.». Marco Grasso (Kitesurf) relatou que Silvia falou com ele sobre violência. Ela disse a ele que eles a forçaram a beber. A sua advogada, Giulia Bongiorno, afirma que “surge o elemento decisivo de que se pode falar da violência, que é o controlo”.

Um quadro paradoxal que permanece após o testemunho dos médicos Mangiagalli em Milão. Segundo a psicóloga Laila Maikai, o comportamento de Sylvia e suas reações são condizentes com quem “expõe vítimas de estupro”. A obstetra Marta Castiglioni, que visitou a menina 9 dias após a suposta agressão, “não encontrou sinais de violência sexual”. Legista Vera Gloria MerelliPor fim, ele disse que as lesões nos antebraços e nas pernas são “consistentes com violência sexual, mas também podem ser atribuídas a traumas decorrentes de atividades esportivas”. Mais de 30 testemunhas serão ouvidas. O tribunal agendou três audiências nos próximos 5 meses: 8 de fevereiro, 8 de março e 12 de abril. Com a presença do promotor, partes civis e até 7 defensores. É improvável que a sentença seja anunciada em 2023.