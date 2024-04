Portugal, tal como Itália, celebra a “abolição do regime fascista” inscrita no preâmbulo da Constituição em 25 de Abril. Outro 25 de abril de 1974, este ano marca o quinquagésimo aniversário. Nesse dia, veículos blindados militares liderados pelo Capitão Salgueiro Maia marcharam para a capital, Lisboa, e depuseram Marcelo Caetano, que sucedeu a António Oliveira Salazar como ditador.Novo Estado.

golpe de Estado, Organizado pelos dirigentes médios do Exército, começou na noite do dia 24, e o sinal de que tudo estava pronto foi uma transmissão de rádio da música mais popular da época: Então de Adeus Por Paulo de Carvalho. Uma segunda mensagem codificada, outra música, foi transmitida pouco depois da meia-noite: Crandola, Vila Morena, escrita pelo cantor e compositor José (Zeca) Afonso. A esse sinal, as tropas marcharam em direção a Braga do Comércio, vigiada pelos principais ministérios, e depois em direção ao Largo do Carmo, onde Caetano se barricara.

O 25 de abril português é uma data aquosa com muitos aspectos: representa diferentes finais e diferentes começos. O fim da ditadura, que começou com um golpe militar em 28 de Maio de 1926, e o fim da mais longa guerra colonial, que eclodiu na década de 1960, consumiu gerações de portugueses e massacrou guerrilheiros e civis africanos ano após ano. . Uma guerra muito violenta, apesar das consequências previsíveis, foi travada por um regime que sabia que o destino das colónias estava intimamente ligado.

Acima de tudo, mas O dia 25 de Abril marca o início de uma democracia participativa pela primeira vez na história portuguesa. Foi o culminar de décadas de resistência – tal como explica a Constituição -, protagonizada por milhares de pessoas durante os anos do regime, presas e mortas pela omnipresente polícia política. Pela primeira vez surgiu um movimento de massas em Portugal e foi estabelecido o princípio do sufrágio universal (masculino e feminino). Nasceu Período revolucionário no Curso (anterior), que teria provocado alterações profundas na estrutura do país e teria terminado em 25 de Novembro de 1975, quando o ciclo de resistência se teria enfraquecido consideravelmente. Estas mobilizações também se transformaram em forte pressão sobre os partidos revividos, que voltaram a aderirAssembléia Constituinte Eleitos em 25 de abril de 1975, preparavam-se para redigir a Carta Básica. O texto resultante não se limitou a estabelecer uma democracia formal, mas delineou um modelo de democracia substantiva destinado a garantir direitos políticos básicos e uma vasta gama de direitos económicos e sociais. Os actores políticos da época estavam bem conscientes de que a constituição altamente detalhada – quase 300 artigos – não duraria muito e daria rapidamente lugar a políticas progressistas menos entusiásticas.

Primeiro artigo, posteriormente alterado, afirmava que “Portugal é uma república soberana empenhada em torná-la uma sociedade sem classes”. Para evitar a deriva majoritária, o artigo 113 foi atribuído ao “Princípio da Representação Proporcional”. O artigo 64.º estabelecia que os cuidados de saúde devem ser garantidos e gratuitos – posteriormente alterados para “geralmente” gratuitos.

Assim, o ponto central para compreender o significado da “Revolução dos Cravos” tal como permanece na história e a sua relevância atual não é tanto quando, sem o golpe militar, a ditadura teria desmoronado. Curto ou longo prazo. O conteúdo do 25 de Abril Português, e a lição que Portugal hoje tenta recordar colectivamente, é precisamente a combinação de um exército politizado, uma massa popular pronta a mobilizar-se e um sistema partidário que aceita exigências. Empresa, na qual Partido Comunista Português Desempenhou um papel dinâmico muito importante na constituição que levou à formação da constituição Abril vence.