Nápoles. Trianon Viviani, Salvador Sobral, cantor português, vencedor do Eurovisão 2017, vai encerrar a temporada de teatro

Nápoles. No sábado, dia 18 de maio, a cantora portuguesa, vencedora do Eurovisão 2017, irá atuar pela primeira vez na capital da Campânia no âmbito do evento internacional “O Mundo Pára em Nápoles”. Encontro de música lusitano-napolitana com o convidado especial Enzo Gragnanello

Enquanto isso, na quarta-feira, 15 de maio, Francesco Di Carlo repetiu sua nova “comédia stand up” depois de um show “esgotado” em abril.

A cantora portuguesa, vencedora do Eurofestival 2017, encerrará o ciclo “O mundo pára em Nápoles” e a temporada teatral com a canção napolitana assinada por Marisa Laurito.

O evento, onde artistas internacionais se aproximaram do repertório napolitano, contou com a participação de Pietra Montecorvino, Teresa Salguero e do Quarteto de Cordas Solís com Nova, Vinicio Capocella, Leticia Combi, Tonino Carotone e do Quarteto de Cordas Solis – um grande sucesso de público.

Nesta noite especial, Lisboa encontra Nápoles, Sobral recebe Enzo Gragnanello.

Depois do concerto com Teresa Salguero e o Quarteto de Cordas Solís, o Teatro della Canzone Napolitana oferece aos seus visitantes um novo evento musical, em que a cultura lusitana se encontra com a napolitana.

O jovem cantor português – nascido Salvador Thiam Vilar Bramkamp Sobral, nascido em 1989 – consolidou-se no concurso de talentos português Edolos e estreou-se em 2016 com o seu álbum de estreia Excuse Me. Em 2017 participou do Festival Da Canção com a música Amar. Bellos tois, composta por sua irmã Louisa. No mesmo ano, venceu o Festival Eurovisão da Canção em Kio, tornando-se no primeiro artista português a vencer o famoso evento internacional.

O concerto retoma o quarto e último álbum homônimo do artista, que traz onze novas músicas originais, dez das quais foram co-compostas com Leo Aldre (indicado ao Grammy Latino), também responsável pela produção do CD.

“Timbre”, que significa “timbre” em italiano – explica Sobral – é usado em muitas línguas latinas e alemãs com o mesmo significado e é escrito, mais ou menos, da mesma forma: peguei. , como cantora, me define e me diferencia; Mas estou interessado na cor do timbre, na cor vocal e na instrumentação.”

Como tal, o concerto apresenta-se como “uma paleta de timbres coloridos que evocam vividamente”, na qual Sobral se juntam Sebasti Criss (guitarra), Magali Saare (flauta), Clara Lacerta (piano), Antonio Quintino (contrabaixo) e Joel Silva. (bateria).

A última semana do show do Trianon Viviani também terá o encontro com o “stand up comediante” Francesco Di Carlo, que, na quarta-feira, 15 de maio, novamente às 21h, relançará seu novo show “Boca Mia”. Tassi”, recentemente encenada no Teatro Público de Forcella.

Seu novo show de comédia stand-up esgotou dias antes do show no mês passado.

O comediante romeno, depois de uma licenciatura em ciências políticas e de quatro anos no Parlamento Europeu, onde trabalha na área das comunicações, vive e trabalha entre a Itália e o Reino Unido.

Em Boca Mia Tassi, ele fala com pedestal e microfone, sem cenário, “Mais que um monólogo, é uma brincadeira, um pouco sujo, por isso não é recomendado para menores de dezesseis anos”.

“Quando irritei muito minha avó – continua o humorista – ela ameaçou com violência com o punho fechado, cerrou os dentes e levou a mão ao nariz, para evitar um palavrão obsceno. boca!”. Sempre me perguntei quais palavras, ameaças ou insultos havia em sua boca desdentada. Com o tempo, comecei a desafiar sua capacidade de controle, até que um dia ele pegou uma galinha do quintal e jogou em mim.”

“Essa história, completamente inventada – conclui De Carlo – me ensinou que guardar tudo dentro de si não é bom: faz você se sentir mal, envenena, faz você atirar galinhas. de expressão.

Siga-nos em nossos canais sociais!

Aliança Verde-Esquerda (32)

Anas (150)

Anas Campânia (21)

Angelo Vasalo (31)

Prisões (23)

Prender prisão (414)

Avelino (40)

Aversa (52)

Benevento (22)

prussiano (21)

Kaivano (35)

Empresa (54)

Carabineiros (673)

Cassandrino (31)

Caserta (1784)

Cazória (21)

Castelo Volturno (24)

COVID 19 (27)

Dário Vassalo (31)

Medicamento (23)

eventos (24)

Eventos e Cultura (163)

evento (27)

Fundação Vassalo (29)

Francesco Emílio Borelli (66)

Aqueles que são fraternos (72)

gdf (116)

Gennaro Scillo (39)

Kati Nevano (44)

Polícia financeira (177)

Ísquia (34)

Itália (1084)

M5S (78)

Maria Rímel (44)

Michele Cammarano (35)

Música (37)

Nápoles (2397)

Hospital Cardarelli (30)

Polícia local (31)

Pozzuoli (24)

Apresentação do livro (27)

Região da Campânia (1511)

Região da Campânia (623)

Roma (43)

Salerno (1726)

Higiene (38)

convulsões (39)

Universidade Frederico II (20)

Vincenzo Ciampi (27)

Vicente de Luca (49)