Roma, jovem de 19 anos é estuprado em Monteverde

O nome verdadeiro de Andrea, um garoto de 19 anos que se queixou de ter sido agredido sexualmente em Roma no último dia 1º de maio, é chocante. Ele foi perseguido por um homem que desceu de um ônibus na região de Monteverde e o jovem foi ameaçado com uma faca e agredido por seu algoz. Ao voltar para casa, contou tudo a um amigo e parente, e também condenou o que havia vivenciado ao mosquetão agora inquiridor.

Segundo a história de um estudante de 19 anos, os fatos do que aconteceu às 5 da manhã começaram a me incomodar.

Andrea fica assustada, e a pessoa o seduz com uma desculpa. “Ele queria saber o que eu estudava – conta a Romatode – e depois começou a me pagar até mil euros por sexo”. Quase chegando à frente da casa, o menino acelerou o passo para se certificar de que estava seguro, mas não era o caso. “Vou ligar para aquele homem que bloqueou meu caminho, gritei, mas ninguém me ouviu. Nesse momento ele começou a agarrar minhas partes íntimas e me disse que queria fazer sexo oral.” Quando o menino recusou, o bandido pegou a faca.

“Ele mirou no meu abdômen – continuou – e depois me arrastou de outra maneira, mais misteriosa. Achei que ele queria me roubar. Lá ele abaixou minhas calças e saiu.” O torturador o ameaçou e começou a praticar sexo oral. O jovem de 19 anos está apavorado. “Depois de um tempo, ele se levantou e fugiu.” Voltando para casa, o menino conta tudo e à tarde faz uma denúncia formal ao Monteverte Novo Carabinieri por violência sexual. Sua história está sendo investigada por investigadores. Enquanto isso, o boato é generalizado no bairro: “Eu denunciei porque gostaria que não acontecesse mais com outros meninos ou meninas”.