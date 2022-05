Madeleine McCann tem mais 8 anos para reunir provas sobre o sequestrador Christian Bruckner

A procuradoria de Faraó, capital da região sul portuguesa do Algarve, tem mais oito anos para recolher provas e concluir o caso. Madeleine McCann, mulher britânica desaparece em 3 de maio de 2007. O arquivo corria o risco de ser arquivado, mas a identificação oficial de Little Maddie do suspeito desaparecido e assassinado deu nova vida à investigação. O principal suspeito é alemão Christian BrooknerO homem de 45 anos já está preso sob acusação de estupro na Alemanha. Carregada “Ork“ Está no radar das forças policiais dos vários países envolvidos desde 2017, como noticiou a mídia britânica ao longo dos anos: Bruckner teria dito com orgulho a um parceiro alcoólatra que a inglesa sabia “o que aconteceu”. Ambos estavam assistindo televisão no 10º aniversário de sua morte em um bar na Alemanha.

Mais informações

Inquéritos

A presença de Bruckner na zona de Priya de Lus entre 1995 e 2007 foi um dos poucos elementos que levaram à investigação, onde a pessoa teria vivido em biscates e truques suspeitos de roubo em alguns resorts. Assim como a sua ligação com dois veículos, uma carrinha Volkswagen e um Jaguar antigo identificados em Portugal junto ao posto turístico onde a criança desapareceu. “Eu tenho que fazer uma coisa terrível”, disse Bruckner mais tarde a um de seus amigos britânicos, de acordo com alguns dos tablóides do canal há alguns anos. Os pais de Maddie, Kate e Jerry McCann, foram os primeiros a acolher a acusação contra o suspeito por um magistrado português. Quinze anos ficaram escondidos no mistério do destino de sua filha, em que “não perderam a esperança de encontrá-la”.

Madeleine, também conhecida como Madeleine, tinha três anos no momento do desaparecimento – algumas semanas e quatro anos – e estava no quarto com seus dois irmãos, Sean e Amelie, em um apartamento em Priya da Loos. Quando os pais saíam para jantar com os amigos. Bruckner morava no Algarve na época e estava na mesma área no dia em que desapareceu. De acordo com documentos recolhidos pela Polícia Judiciária portuguesa, já foi indiciado por crimes menos graves, incluindo roubo de gasolina e fraude de passaporte. Bruckner está atualmente detido em uma prisão alemã por crimes relacionados a drogas, aguardando julgamento em um caso de agressão sexual a uma mulher alemã que foi atacada na praia de Alcarve três anos antes do desaparecimento de Maddie.

“Feito: Pasta de Mentiras”

Ele já foi condenado a sete anos de prisão por abusar sexualmente de uma americana de 72 anos em Portugal. Bruckner é suspeito de outros abusos sexuais, pedofilia e outras crianças desaparecidas. De acordo com a revista portuguesa Expresso, o advogado de Brookner comentou que a formalização da acusação era uma “manobra processual” porque este tipo de crime poderia ser prevenido após cerca de quinze anos. Nos últimos anos, devido aos atrasos na formalização do caso, verifica-se que ainda não foram recolhidas provas suficientes. No outono passado, o ex-advogado português que coordenou o julgamento do caso na época, Gonzalo Amaral, publicou um livro intitulado “Madi: Pasta de Mentiras” ou “Madi, chega de mentira”, no qual afirmava que as investigações tinha sido largamente travado, e que muitos erros foram cometidos nessa altura.O desaparecimento de Maddie causou grandes repercussões em Portugal e no mundo.Os seus pais estiveram entre os principais suspeitos nas autoridades portuguesas, mas não foram responsabilizados.