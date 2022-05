Romina De Cesare foi esfaqueada em casa por ciúmes. Parou o ex-aliado

Ele supostamente esfaqueou sua ex-namorada com pelo menos quinze facas e depois fugiu da cidade. Frosinone Cinquenta quilômetros da praia Sapodia. Lá, Pietro Ilongko, de 36 anos, foi acusado de assassinato Romina de CesareO homem de 34 anos de Isernia foi encontrado morto em sua casa na Piazza del Plebicito em Frosinone. Um crime está obviamente ligado a um motivo Ciúmes, Sua dinâmica precisa ser esclarecida em detalhes. Pietro Ilongo foi visto vagando pelas rochas da Torre Pavla em Sapodia ontem à tarde, completamente nu e em estado de desordem. Alguns transeuntes relataram a presença do homem a Carabinieri, que disse que ele estava escalando rochas a poucos passos da empresa.Saporetti“Os militares chegaram aos 36 anos e tentaram convencê-lo. Desde as primeiras palavras, fica claro que o caos pode estar ligado a um evento dramático que ainda é desconhecido. Ao longe, o exército identificou o carro, inspecionaram e, graças a algumas palavras ditas pelo homem de 36 anos, retornaram a um endereço. : Piazza del Plebicito Frosinone. A poucos passos da pré-fabricação, aviso imediato aos colegas Siouxari que entraram na casa localizada no centro histórico. Em casa, o corpo sem vida, de 34 anos, foi encontrado dramaticamente, com pelo menos 15 facadas no tórax e abdômen. A polícia está investigando a menina que desapareceu ontem. Também chega um relatório do atual parceiro de uma jovem de que ele não conseguiu encontrá-la e, talvez, temeu por sua segurança. Teremos que esperar por novas investigações para reconstruir com precisão o quadro das relações pessoais entre os indivíduos envolvidos nesta horrível história de violência, e considerar outra vítima da comunidade Frosinone, a vítima, o adolescente.

Vítima

Romina de Cesare Trabalhava como vendedor numa loja “Aqua e Sapon” e era particularmente sensível ao tema da violência. Facebook Publicou diversos registros sobre violência contra a mulher. Em uma você se vê convidada a participar da campanha contra a violência contra a mulher com pulseiras cor de rosa. Segundo revelações, o relacionamento com o trabalhador da Ferozinone, Pietro Ilongo, terminou há alguns meses, mas ele nunca aceitou a decisão de terminar o relacionamento. Os dois moravam juntos em sua casa no centro histórico de Frosinone Após a separação, Romina passou a morar sozinha. Apenas duas semanas atrás ela começou um novo relacionamento com outro homem, um guarda. O que está saindo é que ele denunciou ontem o desaparecimento da namorada no 113 e nem atendeu o celular. Ele pode ter se preocupado com ela SegurançaConhecendo seu ciúme Ex-namorado De acordo com as revelações, após a separação ocorrida há três meses, ele reagiu novamente de forma preocupante. Enquanto isso, em Sapodia, houve descoberta Pietro Ilongo Em estado de confusão, as informações nas mãos dos investigadores passaram depois e uma explosão ocorreu na casa da jovem com o apoio dos bombeiros que arrombaram a porta antes de encontrar o corpo.

Inquéritos

Frozinone está trabalhando com agentes na sede da polícia para reconstruir com precisão a dinâmica dos eventos dos carabinieri de Latina. É importante estabelecer a hora exata do assassinato a partir do exame do oficial de autópsia. A Polícia Científica isolou ontem a cena do crime para evitar poluição externa que possa afetar o resultado de investigações técnicas não repetitivas. O resultado da autópsia será decisivo na obtenção de componentes adicionais úteis para a investigação.