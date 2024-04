Carmilla Online | Quando tudo for possível: 50 anos depois da Revolução Portuguesa. Entrevista com Giulia Strippoli

Desligado Luca Cangiandi

Há cinquenta anos, depois da meia-noite, a Rádio Renaissancea transmitia uma música: Grandola Vila Morena de José Alfonso. Este é o sinal tão esperado. O movimento das Forças Armadas, formado por progressistas, apela às pessoas para que fiquem em casa, derrubando 48 anos de ditadura fascista. No entanto, as pessoas fazem as suas próprias coisas, por isso uma conspiração para acabar com uma cara guerra colonial sem esperança de vitória transforma-se numa grande revolução. Comissões trabalhistas foram criadas para eliminar elementos fascistas nas fábricas e exercer controle sobre a produção. Nos bairros são criadas comissões de cidadãos para gerir indústrias, creches e centros polivalentes onde se prestam mutuamente todo o tipo de serviços. Por fim, surgem as comissões de soldados com cargos eletivos e revogáveis, como em todos os outros casos. É uma rede social de órgãos autónomos de partidos e organizações sindicais neocorporativistas únicas que lembram os Sovietes Russos de 1905 e 1917, os Conselhos Italianos de 1919-20 e os Conselhos Chilenos de 1972-73. Foi uma força paralela que praticou a democracia básica e contestou o governo durante dezanove meses, até ao golpe de estado de 25 de Novembro de 1975, que trouxe a situação política de volta aos moldes da democracia parlamentar. Giulia Strippoli – investigadora de história contemporânea na Universidade Nova de Lisboa – dedicou dois ensaios à Revolução Portuguesa num volume em coautoria com Sandro Moiso. Rituais. Uma Crônica da Revolução Suprimida. Portugal e a imaginação política (Mimese 2024).

O que sabem hoje os portugueses sobre a revolução de 1974-75?

Farei uma distinção entre o golpe de 25 de Abril de 1974 que derrubou a ditadura e o período de mobilização revolucionária mais intensa conhecido como primeiro. (Processo revolucionário em andamento) Remonta ao golpe liberal-democrático de 25 de Novembro de 1975, através de seis governos provisórios e duas tentativas de golpe reaccionárias, em 28 de Setembro de 1974 e 11 de Março de 1975.

Data de consenso de 25 de abril: Esta é uma celebração interseccional, não muito diferente do que acontece na Itália no Dia da Libertação. O consenso deve-se em grande parte à relutância do centro-direita em se desviar de uma data tão básica. É um consenso comemorativo, porque para alguns – para os elementos de esquerda – é o fim do fascismo e o início da revolução, para outros é o início da democracia em Portugal, associado à ideia de modernização. País. Contudo, Prec é contraditório porque a sua análise histórica contrasta diferentes interpretações: aquelas que veem a possibilidade de uma transição revolucionária para um novo modo de produção; Aqueles que confiaram à revolução a única tarefa de transformar Portugal da ditadura do Estado Novo numa democracia parlamentar; Aqueles que veem apenas desordem e confusão durante os meses revolucionários. Por estas razões, a opinião pública portuguesa sobre o 25 de Abril está muito pouco informada.

Existem movimentos políticos inspirados em Breck?

Apesar de terem contribuído para o seu fracasso ao reconhecer o golpe de Estado de 25 de Novembro de 1975, os dois partidos – alguns da esquerda radical – fundiram-se para formar o Partido Comunista Português em 1999. Principalmente organizações maoístas e trotskistas. No uso público da história, Bloco cita frequentemente Prec para destacar o vazio neoliberal das vitórias revolucionárias sobre a saúde, a habitação e o direito ao trabalho.

Por que você abordou esses tópicos?

Graças a um seminário sobre história da esquerda europeia com Aldo Agosti, comecei a ler a história do fascismo e da resistência em Portugal, onde os manuais não falavam, como comentávamos capítulos do livro de Donald Sassoon. Cem Anos de Socialismo. O capítulo sobre o fim dos reinos de Portugal, Espanha e Grécia chamou-me a atenção. Depois dediquei-me ao movimento italiano de 1968 e à formação da esquerda revolucionária: durante o meu doutoramento li vários números do jornal “Lotta Continua”, aprendendo com Enrico Artifoni, professor de história medieval algumas décadas antes. , como muitos jovens combatentes, foi inspirado pela Revolução Portuguesa, centenas de italianos viajaram para Portugal para participar na revolução.

E assim se começa a ler a parte mais subjetiva desta experiência revolucionária, as memórias dos italianos que foram para Portugal, para citar a frase de Sandro Moiso, “para ver nascer um novo mundo”.

Deixe-me te contar uma historia. Quando Franco Lorenzoni, um dos lutadores italianos, veio para Lisboa em 2018, fomos à estreia de um espetáculo de teatro que foi filmado em documentário. Rua do Prior 41 Lorenzo de Amico de Carvalho. Nessa situação evocativa, tive a ideia de pedir ao telefone um homem que conheci há quarenta anos para partilhar a sua extraordinária experiência da revolução. Foi dirigido por Leonello Masoprio sucesso garantido, um filme incrível sobre a luta de Angola pela independência. Brevemente, Leonello atende o telefone e Franco diz: “Olá Leonello, sou Franchino, você se lembra?” Para mim era Franco Lorenzoni, mais de sessenta anos, ex-combatente revolucionário da Lotta Continua, professor primário. Essa mesquinhez o fez ver o jovem de vinte anos ainda dentro do homem adulto. A emoção e a maravilha de testemunhar esses eventos não parecem ser afetadas pelo tempo.

Que características você percebeu ao ler e ouvir essas histórias?

Fiquei surpreso ao notar que, ao contrário de muitos outros exemplos históricos, estas memórias não foram obscurecidas pela derrota e pelos anos difíceis que se seguiram. Além disso, nunca vi uma atitude condescendente e autocongratulatória. Aqueles jovens de há cinquenta anos não se posicionaram na retórica da última oportunidade. As memórias são todas subjetivas, mas são comuns. Vejo uma divisão geracional nisso.

O que mais pode a Revolução Portuguesa ensinar aos envolvidos nas lutas sociais?

Ensina-nos que a história não é linear e que a espontaneidade das massas torna possíveis as coisas mais incríveis: o exército diz às pessoas “fiquem em casa, nós cuidaremos”, e em vez disso as pessoas saem às ruas e revolucionam tudo. : Fábricas, Bancos, Escolas, Universidades, Teatros, Companhias Aéreas, Água, Eletricidade. Esta sensação de que tudo é possível através da revolução está muito forte na memória dos italianos que participaram nos acontecimentos de 1974-75. Devo contar outra história?

Claro.

Tiro-o das memórias de Leonello Massoprio, que merecem ser publicadas. Poucos dias antes de ser declarada a independência de Angola, confessou a um soldado revolucionário que queria ir para o país, onde a guerra civil estava em curso e os portugueses estavam todos em fuga. Impressionado com essa coragem (ou imprudência), o soldado entrega-lhe um bilhete escrito e manda-o entregá-lo no acampamento da Aeronáutica no morro. Um Boeing chegaria e levaria ele e seu cinegrafista para a África. Leonello fica muito confuso e desconfiado da aparente facilidade com que seu desejo foi atendido. Ele tinha certeza de que iria se meter em algum problema, talvez na prisão.

em vez de?

Em vez disso, o avião chega, deixa os soldados que fogem de Angola e leva os dois cinegrafistas, que viajam sozinhos na barriga do avião, ao seu destino, sem verificar a bagagem ou os passaportes.

Parece-me uma metáfora perfeita de como os processos revolucionários tornam possível o impensável.

Sim, pensa-se que até encontraram um amigo seu do Chile Mir que organizou uma festa de boas-vindas para eles no seu destino.