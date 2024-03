“Dinâmica de terremotos entre o Vesúvio e falhas regionais”.

« Esta noite, às 7h08, um terremoto atingiu o leste do Vesúvio Volla e Cercola – Ele declarou Mauro de VitoDiretorObservatório Vesúvio Para fazer Mattino em -. Este é um terremoto ligeiramente fora do edifício vulcânico do Vesúvio e são raros. Faz parte da dinâmica entre uma falha regional que passa mais ou menos na altura do Vesúvio e do Cepeto.

Por assim dizer, uma falha dos Apeninos que atravessa o Vale do Cepetto. No passado ocorreram eventos telúricos nesta área, talvez em menor escala, embora repito que foram muito raros. Nas últimas semanas, não houve alteração nos dados que recebemos diariamente nessa área Vesúvio.

Nos próximos dias faremos testes mais aprofundados sobre a dinâmica. Terremoto Aconteceu esta noite. Além disso, o terremoto das 19h08 não está relacionado com 99% dos casos na cratera do Vesúvio que registramos nesta área.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

manhã