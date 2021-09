A Europa precisa de uma política externa e de segurança comum, até agora tem sido muito embaraçoso- Corriere.it

A partir de Editorial online

Mensagem do presidente no Fórum Ambrosetti em Chernobyl: A UE demonstrou capacidade para reagir perante uma epidemia; Um compromisso semelhante deve dizer respeito à contribuição da UE para a paz e estabilidade internacionais.

Epidemia e recuperação econômica

Durante a epidemia, o chefe de estado afirmou: “As medidas tomadas no domínio das campanhas de vacinação e de apoio às crises sociais e à recuperação económica confirmam os benefícios das decisões tomadas no sentido da soberania partilhada no continente. Esperam-se planos de inovação criar um quadro mais favorável para a retomada do investimento privado. Aumento de dois dígitos na produção industrial. A forte vontade política, proposta pela Comissão Europeia e apoiada pela aprovação do Parlamento Europeu, ajudou a ultrapassar as várias sensibilidades da União e a criar uma dimensão operacional sem precedentes. Real e seu próprio progresso. Uma dimensão que precisa de encontrar o seu lugar agora no contexto do acordo é substituir Lisboa depois de reflectir a conferência sobre o futuro da Europa. ”