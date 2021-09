Antecedentes CR7 para o futuro

Cristiano Ronaldo Delanovela, pelo menos oficialmente, terminou com a chegada do Manchester United: mas o pano de fundo e os potenciais desenvolvimentos futuros continuam a surgir, sendo a Juve sempre a protagonista

Cristiano Ronaldo E isto Juventus, Especialmente um relacionamento tempestuoso nos últimos meses. Há alguns anos os portugueses queriam sair de Pyongyang no final de uma aventura de três anos que não trouxe progresso a nenhuma festa. Em vez disso, os portugueses optaram por voltar Manchester United, Uma decisão romântica de alguma forma que libertou JoevE uma importante trilha econômica. Embora apenas Moyes tenha entrado em seu lugar Ansioso, Com a intenção de liderar Torino Melhor jogador em um ano. Foi uma longa viagem e puxada, da qual também participaram Cidade de manchester E claro PSG. Mesmo que a novela seja oficialmente fechada por alguns dias, o fundo continuará a aparecer e terá impressões futuras na tecla preto e branco.

Sem ofertas de Ronaldo e PSG: Tentei com Juve Icardi

Enquanto isso, ‘le10sport.com’ revelou alguns detalhes das conversas entre Cristiano Ronaldo E os fariseus. Leonardo Na verdade, ele conversou e conversou com a comitiva CR7, Meu ele PSG Como empresa, ele não ofereceria quaisquer concessões Vocês Para os portugueses. Alguns fãs sonham em ver Messi e Ronaldo Juntos, nunca foi tão sólido. Houve algumas conversas informais durante George Mendes Falei com PSG, No entanto, ele não fez nenhuma concessão oficial ao jogador ou à mulher mais velha.

A votação já começou entre os clubes Juventus Expressou seu interesse em Muro Icardi E, justamente na hipótese de troca, o PSG tem feito contatos com entidades CR7. மா Sem chegar a projetos concretos e formais. Além disso, destacar o portal francês está negociando um retorno Ronaldo Al Manchester United Vai começar Muito antes do final de agosto, Quando foi aquecido e oficializado. E saber o que há entre os andares Vocês Isso é o que vai voltar Icardi Próximo verão.