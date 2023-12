Milão, Leo persegue a crise: os portugueses acusam

O Milan quer se recuperar de um momento difícil e as declarações de Leo mostram todas as ambições dos rossoneri

Até aqui Milão Foi uma temporada complicada. E para Rafael Leão, que não apresenta picos de desempenho típicos. O seu total de 4 golos e 5 assistências não é particularmente satisfatório, mas o português tenta olhar para o futuro com optimismo.

Em entrevista ao canal da Liga Serie A no YouTube, ele esclareceu suas ambições e as dos companheiros: “Ganhar o Scudetto é incrível, o melhor momento da minha carreira. Foi uma experiência inesquecível e adoraria vivê-la novamente o mais rápido possível. Somos uma equipa unida e muito unida e o ambiente no balneário é ótimo. O entusiasmo dos torcedores é especial, eles são fantásticos, espero que nunca mudem, precisamos disso.” Para o Milan, que precisa mudar de rumo, Leo também precisa fazer algo mais e aceita suas responsabilidades: “Este lugar me empurra fazer melhor. O Milan teve grandes jogadores no passado. Sei que houve, estou tentando chegar a esse nível, mas acho que estou no caminho certo. O ambiente do AC Milan já acredita Sassuolo Segue-se uma resposta importante.