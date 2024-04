Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão: “Libertaremos a tripulação do navio português capturado”

Irão libertará tripulação do navio de bandeira portuguesa MSC Aries apreendido em 13 de abril Isto foi afirmado pelo Ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã. Hossein Amiraptullahian, Durante uma conversa telefónica com o representante português Paulo Rangel, Segundo reportagem da agência de notícias iraniana “Irna”. “A questão humanitária da libertação da tripulação é a nossa grande preocupação e (…) anunciámos a libertação”, afirmou o chefe da diplomacia iraniana.

Em 13 de abril, um navio foi sequestrado por forças da marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã porque se acreditava estar alinhado com o “regime sionista”. O navio porta-contentores de bandeira portuguesa MSC Aries é gerido pela Zodiac Maritime, com sede em Londres, e propriedade do bilionário israelita Eyal Ofer. A Organização de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) disse que o navio foi interceptado 50 milhas náuticas a nordeste da cidade de Bujarah, nos Emirados, no Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico. Golfo de Omã. O navio tinha uma tripulação de 25 pessoas.

