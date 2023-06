Anantara Palazzo Nayadi abre telhado e celebra a visão de Olivier na cidade eterna – Italianola & Travel

Anantara Palazzo NayadiUm ponto de referência em hospitalidade de luxo no centro de Roma, reaberto com seu espetacular terraço panorâmico, o maior da capital, após uma importante reforma liderada pelo estúdio de design TBC Interiorismo, que redefiniu os espaços. projeto.

Com uma vista deslumbrante do horizonte do Capitólio, é um dos locais ao ar livre mais exclusivos e glamorosos ao mesmo tempo. Uma área ligada ao horizonte de Roma, de onde pode admirar a cidade, relaxar na piscina, saborear um cocktail ou jantar num ambiente sedutor.

Localizado no quinto andar do hotel com uma área de mais de 900 metros quadrados2A cobertura tem uma piscina infinita e vista da Piazza della Repubblica até o Vittoriano e a igreja de Santa Maria Maggiore. Alberga o Restaurante Olivier e o famoso rooftop bar SEEN, sendo um espaço inteiramente dedicado a eventos privados. Um ícone para hóspedes do hotel e romenos há anos, o novo local localizado no quinto andar do Anantara Palazzo Nayadi,

Aberto das 18:00 à 1:00 durante a semana e das 2:00 nos finais de semana. À noite, o local perfeito para um aperitivo com amigos ou jantar com DJ set e música ao vivo, rodeado por Roma, que brilha de luz e magia ao entardecer.

Depois de Lisboa, São Paulo, Banguecoque e Nice, a chegada da Olivier SEEN é a principal novidade, continuando a sua expansão e escrevendo um novo capítulo na sua história com a abertura da marca em Roma. Criada pelo conceituado chef e empresário português Olivier da Costa, a conhecida marca internacional de catering do Anantara Palazzo Naiadi é recusada num espetacular restaurante e bar panorâmico. É uma verdadeira imersão entre um ambiente único, uma vista panorâmica, um ambiente intimista, cozinha eclética, cocktails e música.

O Olivier Saw, com sua decoração contemporânea e exuberante jardim na cobertura, oferece uma visão de 360° da cidade, oferecendo delícias de carne e peixe com especialidades brasileiras, uma refinada seleção de sushi apresentada visualmente por dois mestres especialistas em sushi e coleções de assinatura. Pratos e sobremesas incluem carpaccio de carne, taco de sean com molho de peixe, KOB gunkan com foie gras, confit de cebola e teriyaki e tarte de sean com frutas vermelhas e sorvete de baunilha.

A experiência SEEN pode ser vivida no bar do terraço, caracterizado por um balcão “escultural” com elementos decorativos em latão acetinado e coberto de hera verde, onde o cocktail é parte fundamental da proposta da bebida. Perfeito para saborear coquetéis no final do dia ou uma noite apreciando a vista dos Banhos Dioclecianos, este é o locus amenus para aproveitar a vida de cima.

Imerso no esplendor da Roma antiga, o Anantara Palazzo Nyadi, membro dos principais hotéis do mundo, está localizado no coração da Piazza della Repubblica e possui uma fascinante história arquitetônica com elementos originais encomendados pelo Papa Clemente XI para o Vaticano em 1705. O edifício abriga as antigas Termas de Diocleciano, cujos plintos, piscinas e mosaicos são visíveis do andar inferior através de pisos de cristal iluminados.

Com um total de 238 quartos e suítes, o hotel conta com um restaurante fine dining e o primeiro spa italiano assinado pela Anantara com fitness center de última geração e equipamentos TechnoGym de última geração. Além disso, a estrutura possui um dos maiores terraços panorâmicos com piscina no centro de Roma, reaberto ao público após reformas impressionantes em uma roupa nova e mais elegante.

Anantara é uma marca de hospitalidade de luxo para o viajante moderno que os conecta com lugares, pessoas e histórias reais por meio de experiências pessoais e oferece hospitalidade calorosa aos destinos mais emocionantes do mundo. Melhora as experiências de viagem de cada cliente e oferece uma janela para viajar para novos territórios.

De cidades cosmopolitas a areias desertas e ilhas exuberantes, Anantara conecta os viajantes com os indígenas, levando-os ao verdadeiro luxo e tratando-os com paixão e experiência. O portfólio agora inclui mais de 40 hotéis e resorts fantásticos na Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, Camboja, Malásia, Maldivas, Sri Lanka, Ilhas Maurício, Seychelles, Moçambique, Zâmbia, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Portugal, Espanha. , Hungria e Itália, com uma rede de ativos futuros na Ásia, Oriente Médio e Europa.

A Anantara é membro da Global Hotel Alliance (GHA), a maior aliança internacional de marcas hoteleiras independentes.

Um dos 7 conceitos criados pelo conceituado chef-empresário português Olivier Da Costa, Olivier Saw está imerso numa atmosfera eletrizante entre vistas panorâmicas, ambiente intimista, cozinha eclética (com uma carta diversificada inspirada na Ásia e na Ásia, especialidades mediterrânicas contemporâneas), cocktails e música.

Por mais de duas décadas, Oliver foi responsável por criar formatos gastronômicos e culinários únicos, originais e inéditos que transformou em sucessos instantâneos.

A marca internacional agora tem filiais em São Paulo, Brasil, Lisboa, Portugal, Bangkok, Tailândia, Nice, França e Roma, Itália.

