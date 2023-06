O marido dela está sendo julgado por assassinato

Colpieto (Brescia) – Morte de Michaela Marelli, Homem de 46 anos foi encontrado pela família na tarde desta quinta-feira Sem vida na piscina, registrou alguns desenvolvimentos judiciais. O Ministério Público abriu um processo homicídio culposo e registrado no registro Eles suspeitam que o marido da mulher. O registro junto ao Estado parece ser um ‘ato obrigatório’, destinado a completar todas as verificações necessárias para reconstruir claramente as circunstâncias em que o drama ocorreu. Sem dúvida acredita-se ser acidental.

De acordo com o que foi reconstruído até agora, a mulher sofre de uma doença neurodegenerativa grave Quando ela caiu na água Ela morava sozinha em uma casa geminada na Via dei Partigiani em Collebitto. Seu companheiro, que voltava a trabalhar em Iwego, e sua filha de dezesseis anos, que voltava de uma palestra com o pai, morreram às 17h30. O corpo estava flutuando há algum tempo, provavelmente duas horas. Um alarme desesperado disparado no 112, que enviou equipes de resgate ao local, foi inútil porque Marelli agora estava morto.

A investigação visa precisamente reconstruir a possível responsabilidade e se o acidente aconteceu – e precisamente por quê Com certeza foi um acidente – poderia ter sido evitado. Uma mulher que trabalha em um emprego inteligente parece ter quedas frequentes por motivos de saúde. Por esse motivo, na ausência do marido e da filha, ela geralmente estava na companhia da sogra ou de outros parentes. Mas anteontem, não havia ninguém com ela, e essa situação pode ter influenciado diretamente na tragédia. O próximo passo decisivo é cristalizar as causas da morte. Por isso, o suplente Antonio Paszolino decidiu ordenar uma autópsia, que está marcada para 28 de junho. O efeito ecoa possíveis responsabilidades por negligência (com base na falta de supervisão da vítima).

Michela Marelli pode de fato ter sido acometida por uma doença Depois escorregou para dentro da piscina – caso em que a trágica perda teria sido inevitável mesmo que houvesse alguém em casa – ou a mulher que caiu na água pode ter se afogado justamente por causa de seu desequilíbrio. Ou, novamente, há um terceiro cenário: o homem de 46 anos escorrega na beira da piscina, bate com a cabeça – então a morte é provavelmente o resultado de um ferimento na cabeça – e finalmente voa para dentro da piscina. Tudo ficará claro em algumas horas.