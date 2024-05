A nova base de interferência de Putin em São Petersburgo. “Corremos o risco de um desastre aéreo.”

Chamamos isso de guerra híbrida ou guerra eletrônica. Nos últimos dias, as atividades de interferência do sinal GPS intensificaram-se na região do Mar Báltico. Além da estação de interferência existente no Oblast de Kaliningrado, o enclave russo que faz fronteira com a Lituânia e a Polónia, foi também descoberto um segundo local na Rússia, onde parece estar em operação outra base de lançamento para interferência com sistemas de navegação: um novo bloqueador do Báltico. De acordo com Markus Johnson, analista que monitora interferências de GPS em todo o Báltico há meses, a segunda estação de interferência estará localizada a sudoeste de São Petersburgo e será responsável pelos recentes “ataques” aos voos da Finnair acima dela. Estônia. Com base nos sinais, Johnson calculou a localização provável do novo bloqueador de Putin: a meio caminho entre São Petersburgo e a cidade fronteiriça da Estónia, Narva.

Rússia ataca voos sobre a Estônia (espaço aéreo da OTAN): Finnair suspende rota para Tartu, o que aconteceu?

O bloqueador de GPS que afeta aeronaves ao redor da Estônia está localizado na Rússia, a meio caminho de Narva, na Estônia, para São Petersburgo. Isso é mostrado traçando-se no mapa a maior densidade de horizontes de rádio que se cruzam das aeronaves lotadas. Além disso, é apoiado por um método baseado em drones.🧵 pic.twitter.com/RbUnZkkqJ1 –Marcus Johnson (@aunsson) 29 de abril de 2024

Ataque GPS, o que acontece

Mas o que acontece? Por que essas ações são consideradas tão perigosas? As interrupções do GPS começaram a piorar no dia de Natal. Aeronaves e navios que se deslocavam no sul da Suécia e na Polónia perderam contacto devido à interferência nos seus sinais de rádio. Desde então, a região em torno do Mar Báltico, incluindo as vizinhas Alemanha, Finlândia, Estónia, Letónia e Lituânia, tem enfrentado ataques contínuos contra os seus sistemas de posicionamento global (GPS). Dezenas de milhares de aeronaves que voam na região relataram problemas com seus sistemas de navegação nos últimos meses devido a ataques generalizados de interferência, que podem tornar o GPS inoperante. Estamos falando também de viagens turísticas programadas. Não apenas militar. À medida que os ataques aumentaram, a responsabilidade passou para a Rússia, com investigadores de código aberto rastreando a primeira fonte até à região russa de Kaliningrado. Num caso, os sinais ficaram desligados durante 47 horas consecutivas. Na segunda-feira, num dos incidentes mais graves de sempre, a Finnair cancelou voos para Tartu, na Estónia, durante um mês, depois de uma interferência de GPS ter forçado dois dos seus aviões a abortar a aterragem no aeroporto e a dar meia-volta.

Rússia, ataque a duas aeronaves finlandesas sobre a Estônia (no espaço aéreo da OTAN): GPS bloqueado, forçado a reverter o curso

Campainha de alarme para os ministros dos Estados Bálticos

De acordo com o Baltic News Service, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, afirmou que a perturbação levada a cabo pela Rússia é muito perigosa e, mais cedo ou mais tarde, conduzirá ao desastre. “Portanto, este é um ato deliberado que interfere nas nossas vidas numa situação perigosa e pode ser considerado um ataque híbrido”, disse Tsahkna à rádio estoniana ERR. A ele juntaram-se ministros da Letónia e da Lituânia que apontaram o dedo à Rússia, dizendo que a ameaça deveria ser levada a sério. “Não se pode excluir que esta perturbação seja uma forma de guerra híbrida com o objectivo de criar incerteza e agitação”, disse Jimmy Adamson, chefe de assuntos públicos da Marinha Sueca, à Wired. “É claro que existem preocupações, especialmente para a navegação civil e a aviação, de que um acidente possa criar uma catástrofe ambiental. Existe também o risco de que navios e aeronaves possam perturbar o tráfego para esta área e, portanto, o comércio global seja afetado.” “Devemos esperar uma situação de ameaça crescente relativamente ao bloqueio de GPS”, acrescenta Joe Wagner, porta-voz do Gabinete Federal Alemão para a Segurança da Informação, observando que existem formas técnicas de reduzir o seu impacto. As autoridades finlandesas dizem que também notaram um aumento nas interrupções nas companhias aéreas dentro e em todo o país. Um porta-voz da União Internacional de Telecomunicações, uma agência das Nações Unidas, reconheceu que o número de incidentes de interferência e falsificação “aumentou significativamente” nos últimos quatro anos e que a interferência com sinais de rádio foi proibida pelas regras da UIT.

Quais são os riscos para as aeronaves?

A interferência com os sistemas GPS da aeronave pode afetar as exibições de rastreamento de voo e, em casos extremos, afetar a operação real da aeronave. As companhias aéreas e as tripulações de voo estão conscientes destas perturbações (as chamadas interferências), que por vezes podem ser ocasionais, e são treinadas para utilizar equipamento de reserva quando ocorrem, garantindo a operação segura e a conclusão dos voos. As tripulações de voo comercial são treinadas em gerenciamento avançado de riscos, o que significa que se um falso sinal de GPS exibir um aviso na cabine, a tripulação ainda responderá com calma e metodicamente, diagnosticando o problema e tomando as medidas cabíveis.