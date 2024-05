França Polícia atira em homem que tentava atear fogo a uma sinagoga em Rouen: “Ele estava armado e morreu”

Polícia francesa matou um homem armado na manhã de sexta-feira Ele estava tentando atear fogo a uma sinagoga Na cidade do norte Rawan, 130 km a noroeste de Paris: anunciou o ministro do Interior, Gerald Darmanin.

“A Polícia Nacional de Rouen neutralizou esta manhã um indivíduo armado que claramente queria atear fogo à sinagoga da cidade. Eu os parabenizo pela velocidade e coragemDarmanin escreveu no X.

Uma fonte disse que os agentes franceses, que correram para o local após receberem relatos de fumaça preta subindo da sinagoga, foram ameaçados pelo homem, para quem não foram encontrados documentos de identidade, “ Com faca e barra de metal”, quando o agressor tentou esfaquear o policial “Ele atirou e o indivíduo morreu.”

Com a morte do agressor, o promotor de Rouen, Frederic Thié, lançou “duas investigações distintas”: os arquivos referem-se a “Incêndio culposo Do local de culto E violência intencional contra pessoas de autoridade pública” e ” Circunstâncias da morte Para o indivíduo.” A primeira investigação foi confiada à Direção-Geral da Polícia Nacional (DGPN) e a segunda à Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN), segundo a mesma fonte.