Türkiye: O líder curdo Demirtas foi condenado a 42 anos de prisão

“Não vou deixar a frase ser lida na minha cara, vou deixar que eles próprios leiam.” O líder curdo não estava presente no tribunal Selahattin Demirtas Quando o Presidente do Tribunal de Ancara leu a decisão que condena o ex-secretário e cofundador do Partido Democrático Popular pró-curdo, agora renomeado Partido Democrático, a 42 anos de prisão por acusações de terrorismo. Mas no tribunal, um complexo prisional nos arredores da capital, estavam presentes advogados de defesa e alguns observadores, batendo nas mesas e gritando “Viva a resistência do HDP” e “Viva a resistência Kobani” em curdo enquanto o veredicto era lido. . .

Ele também foi condenado a 30 anos e 3 meses de prisão Visão YuksekdagQue, à época dos acontecimentos, era vice-secretário do mesmo partido. A decisão foi tomada após 83 sessões no que foi chamado de “julgamento de Kobani”.

Cerco de Kobani Demirtas e Yüksekdag acabaram no banco dos réus não só sob a acusação de apoio e propaganda em nome dos separatistas curdos no Partido dos Trabalhadores do Curdistão, mas também por incitarem à violência e à rebelião entre a população curda no sudeste da Turquia.

Os factos remontam ao final de 2014, época do cerco do ISIS à cidade curda síria de Kobani, quando a Turquia decidiu não intervir apesar dos protestos da maioria dos curdos do país. Esta é a raiva de que Demirtas falou em várias marchas no final de 2014. Seguiram-se confrontos em cidades de maioria curda que custaram a vida a 35 civis e polícias. O líder pró-curdo foi preso em 4 de novembro de 2016, juntamente com o segundo em comando do partido, Vigen Yüksekdag, e outros parlamentares do partido, todos acusados ​​em diversas funções de fornecer apoio à organização terrorista separatista curda PKK. Acusações pelas quais ele arriscou até 142 anos de prisão. READ Arsenio Lubin hoje prefere scooters - Corriere.it

Dezoito arguidos já estão presos Antes da leitura da decisão, o Partido Democrata emitiu um comunicado em que acusava publicamente o poder judicial de estar ligado à política e descrevia-o hoje como “uma mancha negra na história do país”. Demirtaş está preso desde novembro de 2016 por acusações relacionadas com terrorismo, mas continua a ser uma das figuras políticas mais influentes na Turquia. Ele e Yuksekdag estavam entre os 18 réus já presos, enquanto outros 70 ativistas curdos continuam foragidos.

Em 2020, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que a Turquia devia libertar Demirtas imediatamente, alegando que os seus direitos, incluindo a liberdade de expressão, tinham sido violados. E em 2021 O Conselho da Europa ameaçou abrir um procedimento Sob a acusação de agredir Ancara devido à prisão dos filantropos Osman Kavala e Selahattin Demirtas.

Palavras finais Nas suas últimas palavras antes da sentença, o arguido Alp Altinor, que passará mais de vinte anos na prisão, disse: “Querem criminalizar as actividades do HDP. Sair às ruas é um apelo ao exercício dos direitos democráticos, não um crime. Condenamos as pessoas por tweetarem. Ele acrescentou que o incitamento ao protesto democrático não é crime. “Não é crime ser membro do HDP.”

Demirtas é muito popular entre a população curda também porque fez da sua prisão uma questão política. Em 2017, sua esposa Basak anunciou: “Meu marido sabia que seria preso há vários meses. Embora muitos tenham sugerido que ele viajasse para o exterior, ele recusou. Quando milhares de pessoas foram presas (após o golpe fracassado em Türkiye, editor), ele disse que ficaria e resistiria. Muitos outros parlamentares seguiram o seu exemplo.” READ Javier Maile deixou seu parceiro (com um tweet): “Muito trabalho, vamos continuar amigos”.

