Sete feridos e um pouso de emergência. O que é esse fenômeno

Preparar-se. E mantenha-o esticado durante toda a viagem porque perturbação, especialmente as mais insidiosas que ocorrem com céu claro, em inglês, turbulência de ar limpo será cada vez mais frequente em vôo. A mudança climática tem algo a ver com isso. A boa notícia é que, graças a previsões meteorológicas mais avançadas e aeronaves mais confiáveis ​​do que nunca, as consequências negativas serão minimizadas. No entanto, o conselho que os líderes dão está sempre dentro Um vooou seja, manter os cintos de segurança apertados, mesmo que não seja obrigatório, deve ser seguido.

Vamos começar com o último evento. Um voo Lufthansa 469. O Airbus 330 decola de Austin, Texas, na quarta-feira. Destino Frankfurt. Tudo está quieto, mas de repente uma hora e meia depois, a 37.000 pés acima do Tennessee, o avião treme, perde altitude e os passageiros que não estão em seus assentos são jogados ao chão junto com os comissários de bordo, assim como aqueles sem cinto de segurança. . Tudo acontece enquanto as refeições são servidas, então os carrinhos vão de um lado para o outro da cabine, e a comida fica espalhada pelo corredor como no campo de batalha. Uma passageira, Susan Zimmerman, disse à CNN: “Primeiro, o avião saltou repentinamente em altitude e depois caímos mil pés. Foi uma queda livre de cinco segundos, e foi como uma montanha-russa, e os pratos e copos iam até o teto.”

Felizmente, relativamente pouco cisalhamento do vento continua, enquanto o Comandante pousa em Washington Dulles, Virgínia. Sete feridos. As autoridades da aviação explicam: Foi um episódio do gato, uma turbulência de ar claro. Em 2017, 27 passageiros de um voo da Aeroflot Moscou-Bangkok foram feridos por um episódio de CAT, em 2019, 33 passageiros foram tratados em um voo da Air Canada Vancouver-Sydney, novamente devido à turbulência do ar claro. Entre 2009 e 2018, houve 111 incidentes relacionados ao distúrbio, segundo a agência governamental norte-americana NTSB, cerca de um por mês. Um relatório citado pela ABCNEWS explica: A maioria dos passageiros gravemente feridos estava de pé ou não tinha os cintos de segurança apertados. No total, segundo as FAA, entre 2009 e 2021, houve 146 feridos devido à turbulência.

OK, mas por que a turbulência ao ar livre é tão insidiosa? Simplesmente por ser tão imprevisível, ocorre quando o céu está claro ou quando há poucas nuvens. A razão está relacionada, de forma simplista, a um gradiente de temperatura, uma mudança de temperatura em altitude, que leva à formação repentina de jatos irregulares. Thomas Jane, um professor de meteorologia relatado pela ABCNews, explica: A turbulência no ar claro geralmente ocorre em ou perto de “rios” de ar de alta altitude chamados correntes de jato, e a causa final é, na verdade, o cisalhamento do vento, duas massas maciças de ar próximas uma da outra. outros, outros se movem em velocidades diferentes. O avião sobe em uma direção, desce na outra. Segundo Paul D. Williams, professor de Ciências Atmosféricas na Inglaterra, citado por várias redes norte-americanas, a mudança climática está alterando os padrões de temperatura na alta atmosfera. Em altitudes de vôo, os trópicos aquecem mais rápido que os pólos, resultando em maiores diferenças de temperatura norte-sul. Isso leva ao cisalhamento do vento. A esperança é que com o tempo as técnicas para evitar turbulência melhorem, enquanto isso é melhor manter os cintos de segurança sempre apertados.