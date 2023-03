“Perspectivas de carreira interessantes em Mumbai. A Itália foi difícil para nós, mas estamos de volta ao começo.”

Após três anos de experiência profissional em Mumbai, Chiara Ridelli e Francesco Capoli decidiram iniciar seu próprio empreendimento que coloca as pessoas no centro da experiência do turismo e não em uma lógica de ‘bater e fugir’. Hoje sua equipe inclui mais de vinte pessoas

nossa maior paixão Viagem. Desde pequenos, sempre reservamos todas as economias para viagens e descobertas.” Claro E Francisco Eles são companheiros de vida desde a escola: ela é formada em Lei, está na economia. Eles viajaram entre o mundo ÍndiaO Oriente Médio, tailândia, Camboja. Após três anos de experiência profissional, um BombaimPara Francesco em consultoria e para o benefício Claro Como advogados, eles decidiram voltar para Itáliaem sua cidade natal, um lecoabrir uma startup.

Claire Rezaili, nascida em 1992, define-se como uma “crónica geradora de ideias”. Após graduar-se pela Faculdade de Direito, começou a trabalhar na administração pública na consulado italiano para Bombaim. Francisco Cappoli O homem de 31 anos é um “solucionador de problemas da natureza”: ele tem dupla graduação em administração, sua carreira segue a consultoria estratégica. “Meu trabalho veio de ser capaz de resolver os problemas de outras pessoas o mais rápido possível. Até que decidi fazer desses problemas o meu problema”, ele sorri.

A ideia de abrir uma startup do zero, em Itáliachegando em um momento específico, durante uma viagem para Florença. “Queríamos aproveitar sem o caos da cidade. Com um mapa na mão, um senhor nos mostrou um pequeno santuário no topo Praça Michelangelo Francisco lembra. Como bom arquitecto florentino, pensou bem não só em nos revelar, mas também em acompanhar-nos e contar-nos essa faceta diferente e maravilhosa de Florença. Nesse momento a lâmpada apagou.

Assim, após três anos de experiência profissional o prof. BombaimAos poucos, a ideia de se dedicar a outra coisa vai crescendo no casal. Perspectivas de carreira em Índia eles eram muito interessanteele explica Claro. Francesco acrescenta: “Nós nos desenvolvemos profissionalmente e pessoalmente. Mas naquela época, nossa ideia tornou-se mais realista e não queríamos desistir. Começamos não apenas sonhando, mas pintando.” Cícero No papel, dedicamos, durante um ano, qualquer momento livre que tivemos.”

Quando tudo estiver pronto, você só precisa decidir onde jogar. Ásia? Europa? Estado unido? “Pensamos que se o sonho é mesmo promover a área em que vamos trabalhar, então temos necessariamente de começar a partir de casa. Royal Enfield E percorremos uma distância de 12.000 quilômetros que nos separa da pátria: de Bombaim para leco“.

A meta era lançar o projeto-piloto no início de 2020. “Obviamente, não esperávamos um pandemiaO lançamento oficial foi adiado um ano, mudando a ideia para o “único Um vislumbre de esperança Isso ficou no mercado do turismo: a proximidade. “Nos primeiros três meses durante empresas iniciantes Existem apenas Chiara e Francesco. Então nós percebemos Possíveldo que precisávamos de uma mão.” No final de 2021, a equipe contava com dez pessoas. Hoje são 21. “Chegaremos a 35 até o final de 2023”, explica Francesco.

a vida de CíceroComo costuma acontecer com as startups, é uma verdadeira montanha-russa. “Já paramos de contar os altos e baixos, as satisfações inesperadas e boletosA plataforma oferece 150 “experiências de proximidade” em 13 regiões da Itália, envolvendo as pessoas na história artistasartesãos homens de negócios Ou treinadores que amam seu território. Meta Francisco E Claro É criar uma alternativa viável aos fluxos de “bater e fugir” do turismo unificado e colocar as pessoas no centro das experiências como fonte de narrativas e suas histórias.

Se o maior desafio no exterior é vivenciar uma cultura diferente, sem assumir suas qualidades (“cultura E família“), justo Itália A situação é inversa. “lá dificuldade Torna-se um reajuste às velhas tradições e costumes, imerso entre pessoas que não foram expostas às mesmas experiências e que lutam para entender as diferenças que deseja importar. Itália – explica Claro – Inacreditavelmente LindoQuantas vezes eles fecham e hesitam em mudar.

No entanto, se falamos de empresas inicianteso Privilégios “Na Itália eles não têm nada a invejar aos outros mercados europeusele explica Francisco. Sem falar em algumas formas financiamento em geralque “superou todas as expectativas, tanto que agora são muitas as startups estrangeiras que se candidataram aos nossos concursos porque em países como AlemanhaE França E Reino Unido Não há nada igual.” A verdadeira restrição está no mercado de capitais, que “também deve ser atraente para o dinheiro estrangeiro”.

Em dez anos, Chiara e Francesco se imaginaram à frente de um projeto que se tornou internacional. A ideia inicial era tirar Cícero em Índia (“Um mercado infinito, em constante crescimento, mas ainda imaturo”, dizem eles.) Outros mercados europeus, para não falar dos americanos”, o teriam tornado acessível capital Mais fácil.” Então, de fato, ele ganhou uma corrida coração No uma razão.

“Dissemos a nós mesmos que, se conseguirmos fazer funcionar e crescer Cícero Na Itália, a maior parte foi executada. A Itália é o lar e, portanto, é tudo. Passamos a vida fugindo daqui porque o lugar era apertado – raciocinaram – e depois sempre voltávamos porque não podíamos ficar sem ele.”