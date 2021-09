Canadá, mineiros presos a 1200 metros de profundidade: operação de resgate em andamento

Montreal, 28 de setembro de 2021 – Resgate 39 mineiros Preso em Sudbury (Ontário), em Canadá. Equipes de resgate resgataram 33 mineiros Totten Lee, esperando por outro rebote, seis devem chegar à superfície à noite. Os trabalhadores ficaram presos por dois dias depois que um acidente destruiu seu sistema de transporte, bloqueando o acesso à saída principal. Alguns estavam a 1.200 metros de profundidade quando ocorreu o colapso. “Espero que no meio da tarde [orario del Canada, ndr] “Teremos todos na superfície, sãos e salvos e de volta com suas famílias”, disse Shaun Rydott, presidente do Ontario Mine Rescue, à CBC. “O processo de resgate é lento”, explica Ride Ott. A recuperação é feita por meio de cordas e escadas, que ajudarão os mineiros a subir até uma saída secundária. “É uma grande profundidade: cerca de 1.000 metros, é um longo caminho. Por isso demora tanto”, explicou o chefe de resgate. Segundo relatos, alguns conseguiram aparecer de forma independente.

A empresa dona da pedreira brasileira Valley Vale disse em comunicado que uma caçamba pesada se quebrou e colidiu com o sistema de transmissão, tornando-o inutilizável. A empresa também anunciou por meio do CBC que os mineiros presos conseguiram entrar em contato com suas famílias dentro da mina. “Ninguém estava a bordo do sistema de transmissão principal quando o acidente aconteceu”, disse a porta-voz da empresa Danica Bagnotti à Radio Canada, explicando em termos gerais a dinâmica: Um equipamento pesado pode ter atingido o guincho do sistema de transmissão principal. As operações de mineração foram encerradas em Totten, mina que fechou em 1972 e foi reaberta em 2014. Em Totten – que emprega 200 funcionários – são extraídos níquel, cobre e outros metais preciosos. Por fim, a Vale menciona que ao final do salvamento, fará uma avaliação antes de retomar a produção.

o mapa