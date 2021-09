Vírus Corona hoje. EUA, Biden recebeu a terceira dose da vacina Covid

11h18

Pacetti, chega a arremessar 100%, mas apenas para vacinação

“Há muita inconsistência sobre o que Salvini está dizendo. Ele não quer o corredor verde, mas ele quer 100% da capacidade, você não pode ter tudo. Em vez disso, digo 100% da capacidade, mesmo dentro de casa, mas só para quem tomar a vacina. ” Assim, em Agorà on Rai 3, Matteo Bassetti, Diretor da Clínica de Doenças Infecciosas da Clínica San Martino de Gênova, a respeito da ampliação da capacidade de estádios, cinemas e teatros para além dos atuais 50%, foi decidido ontem pela Técnica Científica Comitê. Ele destacou que, nos estádios, “acho que podemos chegar facilmente a mais de 80% com máscaras, e não conseguimos porque há um problema de entrada e saída de pessoas”. O problema, no entanto, acrescentou, “é outro problema, que é que os gerentes do estádio não entenderam como as coisas estavam indo. Já vi estádios 50% abertos, mas com todos os espectadores em uma área, eles deveriam estar uniformemente distribuídos por toda a do local. “. Se você colocar todos nas arquibancadas, todos em uma posição separada ou em uma curva, você não foge.” Ele conclui que a mensagem diferente “pode ​​ser a que vem dos Estados Unidos: pode ser aberto a 100% da capacidade, mesmo dentro de casa, mas só para vacinados, então não é mais uma via verde que também inclui uma mancha”, mas exclusivamente para pessoas que foram vacinadas. “