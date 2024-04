“A Europa está sitiada e pode morrer. Precisamos de nos armar mais e precisamos de um plano chocante para investimentos conjuntos.

Do nosso correspondente PARIS – Quase sete anos após o primeiro discurso oficial, o Presidente francês… Emmanuel Macron regressou à Sorbonne Para “falar sobre o nosso futuro e, portanto, sobre a Europa”. “Minha mensagem hoje é simples. Paul Valéry disse, no final da Primeira Guerra Mundial, que agora sabemos que as nossas civilizações são mortais. Hoje temos de ter clareza de que a nossa Europa é mortal e pode morrer ».

Macron reiterou que a nossa Europa poderia morrer “por causa de uma mudança na história”. . De certa forma, as ideias europeias venceram a batalha de Gramsci: nem todos os nacionalismos europeus ousaram dizer que abandonariam o euro e a Europa. Mas estamos todos habituados à retórica que é Sim mas Ou seja, manterei tudo o que a Europa fez, mas fá-lo-ei desrespeitando as regras, ignorando fundamentalmente os valores fundadores da Europa”, denunciou Emmanuel Macron. “Já não se propõem a abandonar o edifício ou a demoli-lo. , Eles apenas sugerem que não existem regras para propriedade compartilhada , parar de investir, parar de pagar aluguel. O perigo é que todos fiquem tímidos. Mas a resposta não está na timidez, mas na ousadia ».

“Quando tivermos O vizinho que se tornou agressivo e tem capacidade balística No qual inovei muito nos últimos anos, o que Tem armas nucleares Ele mostrou suas habilidades, é claro que Temos de construir este conceito estratégico de defesa europeia fiável Para nós. Nos próximos meses, apelarei aos nossos parceiros para que desenvolvam esta iniciativa europeia de defesa. lá dissuasão nuclear Está no cerne da estratégia de defesa da França. Portanto, é um elemento essencial para a defesa do continente europeu. Graças a esta defesa fiável, seremos capazes de construir as garantias de segurança que todos os nossos parceiros na Europa esperam e que servirão também para construir o quadro de segurança comum, que deverá garantir a segurança para todos.»