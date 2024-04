Israel – Hamas, notícias de hoje ao vivo

Al-Sisi: “Não desistiremos de um único grão do solo do Sinai.”

O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, juntamente com todo o Egipto, celebrou a libertação do Sinai das forças israelitas em 1982, uma celebração particularmente solene este ano, com Israel preocupado em Gaza e pressionando para empurrar os deslocados para além da fronteira e assumir o controlo de Gaza. a faixa. Corredor Filadélfia. Ele disse: “A história da luta do povo egípcio pelo Sinai se desenrola como um enorme épico de heroísmo, abnegação, sacrifício, perseverança, firmeza, compromisso inabalável com os direitos desta grande nação e determinação ilimitada de não desistir de um único grão do seu solo.” Sisi. “Depois que o Sinai foi libertado pela guerra e pela diplomacia, permanecerá sempre um testemunho da firmeza do Egipto.” Este foi também o caso nos anos seguintes, na sangrenta guerra ao terror. “Houve desenvolvimentos trágicos na região nos últimos meses, mais notavelmente a guerra israelita na Faixa de Gaza”, e “o Egipto afirmou categoricamente a sua posição firme e fez esforços incessantes para alcançar um cessar-fogo imediato e urgente e garantir a chegada de ajuda humanitária”. para a Faixa.” Faixa de Gaza”, também estão firmes no objectivo de tornar a Palestina “um Estado independente e soberano até que os palestinianos recuperem os seus direitos legítimos”. Determinado a não entregar nem mesmo um grão de areia na Península do Sinai, o Egipto começou há muito tempo a construir uma série de “novas cidades”, e a primeira delas é a nova cidade de Rafah, que foi oficialmente inaugurada hoje pelo governador do Sinai do Norte, Muhammad Abdel Fadil Shusha, com o objetivo de repovoá-la e torná-la um lugar com elevados padrões de vida “Assim como a guerra para libertar o Sinai era um dever nacional sagrado, assim como a limpeza do Sinai do terrorismo, o desenvolvimento do Sinai também é um dever nacional sagrado – disse o Presidente no seu discurso à nação – Hoje, o Sinai está a testemunhar. esforços sem precedentes para alcançar um desenvolvimento abrangente nas áreas da saúde, educação, infra-estruturas e todos os elementos da urbanização, indústria e agricultura, no quadro de um enorme projecto nacional que merece os sacrifícios do povo egípcio, a fim de preservar a sua segurança, dignidade e defender seu bem-estar “. Em suma, um pedaço do Egipto não será, no seu sentido, uma terra de refugiados ou de invasões.