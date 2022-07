Aumentando as tensões domésticas em torno da questão do aborto – Nerd4.life

Betesda Ele tem deuses problemas internos Devido ao aumento das tensões sobre esta questão aborto espontâneo. Segundo alguns funcionários, a posição da empresa não era suficiente e eles gostariam que isso apoiasse melhor o acesso dos trabalhadores aos cuidados de saúde reprodutiva. Aparentemente tudo isso veio depois do Roe v. Wade foi administrado pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Esta é uma questão particularmente urgente para muitos desenvolvedores de Starfield e Redfall, que vivem em estados como o Texas, onde os governadores estão prestes a aprovar leis anti-aborto muito rígidas. As tensões aumentaram com uma forte controvérsia surgindo nos canais folga Para a empresa, os executivos não conseguiram explicar satisfatoriamente todas as questões em aberto.

Claro que, sendo uma empresa de centenas de pessoas, há também uma facção que acolhe a decisão do STF. Então o engajamento é inevitável, porque é um assunto muito delicado. Uma mensagem em particular, que Kotaku teve a oportunidade de ler, gerou uma grande polêmica:Ela se ressentiu das demandas persistentes pelo direito de matar parentes. O golpe de estado de Roe v. Wade não viola os direitos humanos, mas os devolve àqueles que não podem falar por si mesmos.A carta também inclui onze citações da Bíblia.

Um executivo da Bethesda encerrou a carta e pediu para manter a política e a religião fora do canal “refrigerador de água”, mas o incidente deixou sua marca, porque também ocorreu depois que várias mulheres da empresa expressaram suas inseguranças diante da relutância da administração em tomar uma posição firme sobre os direitos reprodutivos.

Vários estúdios do grupo Zenimax, agora Xbox Game Studios, estão sediados no Texas: Bethesda Austin (Starfield), Arkane Austin (Redfall) e id Software. Naturalmente, os funcionários temem a chegada da lei que proíbe todas as formas de aborto a partir do momento da concepção prevista para este verão.

Microsoft, que é dona da Bethesda, já anunciou que vai dar apoio financeiro para despesas de viagem de funcionárias que vão fazer abortos em outros estados. O problema é que a Microsoft e a Zenimax administrarão os benefícios de forma totalmente independente, o que significa que as políticas da casa de Redmond não se aplicarão aos estúdios Zenimax.

Manter essa independência é uma das razões pelas quais alguns desenvolvedores deixaram a Zenimax Studios. A esperança deles era que eles acabassem sob o guarda-chuva da Microsoft.