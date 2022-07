Papa: As Nações Unidas são impotentes diante da guerra – Política

“Depois da Segunda Guerra Mundial, havia muita esperança nas Nações Unidas – diz o Papa Francisco em entrevista à agência argentina Telam -. Não quero ofender, sei que há excelentes pessoas trabalhando, mas neste ponto eles não têm força. Para se estabelecerem.” “Ajudam a evitar as guerras, e penso em Chipre, onde há forças argentinas – acrescenta -. em outras partes do país. No mundo, eles não têm autoridade. Nenhum insulto. Só que sua constituição não lhes dá poder”. que “existem algumas instituições dignas em crise ou, pior, em conflito”. “Os que estão em crise me dão esperança de que o progresso é possível – observa -. Mas os que estão em conflito estão comprometidos em resolver os problemas internos”. “Nesse momento, precisamos de coragem e criatividade – adverte Francisco -. Sem esses dois elementos, não teremos instituições internacionais que possam nos ajudar a superar esses conflitos gravíssimos, essas mortes”.

“A guerra, infelizmente, é uma crueldade do dia. Na guerra você não dança ao minueto, você mata. E há toda uma estrutura de venda de armas a favor dela.” Isso foi afirmado pelo Papa Francisco em entrevista à agência de notícias argentina Telam. “Alguém que é estatístico me disse, não me lembro dos números, que se por um ano as armas não fossem fabricadas, não haveria fome no mundo – afirma -. Acho que é hora de repensar o conceito de uma ‘guerra justa’. Pode haver uma guerra justa, e existe o direito de autodefesa, mas a forma como esse conceito é usado hoje deve ser repensada”.

“Na Europa eles têm uma experiência muito triste de populismo. Acaba de ser lançado um livro chamado ‘A Síndrome de 1933’, que mostra como surgiu o populismo de Hitler. Por isso eu gosto de dizer: não vamos confundir populismo com populismo.” Foi o que disse o Papa Francisco em entrevista à agência de notícias argentina Telam. “Popularidade – explica ele – é quando as pessoas iniciam suas ações, expressam suas ideias em diálogo e são soberanas. O populismo é uma ideologia que une as pessoas, que tenta juntá-las em uma direção. E aqui, quando você fala com elas sobre fascismo e nazismo, eles entendem o que é populismo.”

s.Putin, a mídia jogou minhas palavras O Papa Francisco, em entrevista à agência Argentina Telam, enfatizou sobre a manipulação da mídia: “Eles tiram uma frase do contexto e fazem você dizer o que não queria dizer. Em outras palavras, você tem que ser muito preciso”. “Por exemplo, com a guerra – continua – houve toda uma polémica sobre a minha declaração numa revista jesuíta: eu disse que ‘aqui não há gente boa nem gente má’ e expliquei porquê. Só esta declaração e eles disseram: ‘O Papa não condena Putin!’ “A verdade – explica o pontífice – é que o estado de guerra é algo mais global, mais grave, e não há bem nem mal. Estamos todos envolvidos e é isso que devemos aprender”.

Em entrevista à agência noticiosa argentina Telam, o Papa Francisco recorda que desde 2014 utiliza a expressão “guerra mundial em pedaços”. sobre Ruanda há 25 anos e Síria há 10 anos Anos, Líbano com seus conflitos internos ou Mianmar hoje. O que vemos está acontecendo há muito tempo.” “Enfatizei que o uso e a posse de armas nucleares é imoral – continuou o Papa . Resolver os problemas pela guerra significa dizer não à capacidade de diálogo, porque é construtivo, com os homens. Essa capacidade de diálogo é muito importante. Deixo a guerra e volto-me para o comportamento comum. Pense em quando estiver conversando com as pessoas e, antes de terminar, elas o interromperão e responderão. Não sabemos ouvir uns aos outros. Não permita que o outro dê a sua opinião. Devemos ouvir. Ouvindo o que ele diz e recebendo, primeiro declaramos guerra, ou seja, cortamos o diálogo. Porque a guerra é basicamente uma falta de diálogo.” Quando fui a Redipuglia em 2014, para comemorar o centenário da guerra de 1914, vi a idade dos mortos no cemitério e chorei – lembra Bergoglio -. Nesse dia eu chorei. No dia 2 de novembro, alguns anos depois, fui ao cemitério de Anzio e quando vi a idade desses meninos mortos, chorei novamente. Não tenho vergonha de dizer. Que crueldade! E quando se comemorou o aniversário do desembarque na Normandia, pensei nos 30.000 meninos deixados sem vida na praia. Eles abriram os barcos e ordenaram: “Desçam, desçam”, enquanto os nazistas esperavam por eles. Isso é justificado? Visitar cemitérios militares na Europa ajuda a conseguir isso.”