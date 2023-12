Sérvia na votação, Vucic declarou vencedor – Notícias

Na Sérvia, a vitória do Presidente Aleksandar Vucic, cujo conservador e nacionalista-populista Partido do Progresso Sérvio, como já era esperado há algum tempo e de acordo com os primeiros resultados ainda muito parciais, parece ter-se consolidado em grande parte nas eleições de hoje. Eleições parlamentares antecipadas, demasiado tarde para o principal cartel da oposição, o movimento denominado Sérvia Contra a Violência, que surgiu após os massacres de Maio passado e tem sido o campeão dos protestos e manifestações antigovernamentais que duraram meses em Belgrado e noutras cidades do Sérvia.

Segundo o que anunciou à noite a primeira-ministra Ana Brnabic, o Partido Nacional Socialista, do qual faz parte, receberá 47,1% dos votos, um resultado muito superior aos 43% que o partido obteve nas últimas eleições. Eleições legislativas em 3 de abril de 2022.

Falando na sede do Partido Nacional Socialista, o Primeiro-Ministro baseou este número na expectativa de que 50% dos votos serão processados ​​pelo partido. O resultado daria ao Partido Nacional Socialista uma maioria absoluta no Parlamento, com mais de 125 assentos num total de 250 assentos. 23% irão para o principal cartel da oposição, Barnabic, e 6,5% para o Partido Socialista Sérvio liderado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Ivica. Dacic.

Ao mesmo tempo, Brnabic negou as acusações de fraude e irregularidades levantadas pela oposição, falando de “mentiras e falsidades brutais” espalhadas com o objetivo de criar artificialmente tensão e caos. Estas declarações vitoriosas do Partido Nacional Socialista são em grande parte confirmadas pelas primeiras previsões emitidas pelo Instituto de Investigação Demográfica Ipsos/CeSID, segundo as quais o Partido Nacional Socialista receberá 46%, o cartel da oposição 23%, os Socialistas 6%, e os socialistas 9%. Verifica-se que a taxa de participação foi ligeiramente superior à registada nas últimas eleições parlamentares ocorridas em 3 de Abril de 2002 (58,60%).

Na véspera da votação e também esta manhã na assembleia de voto, Vucic disse esperar um resultado melhor do que o resultado das últimas eleições legislativas do ano passado (quase 43% e 120 assentos), e talvez uma maioria absoluta para o Partido Nacional Socialista. Partido, que liderou todos os governos na última década, com Vucic como presidente. Para primeiro-ministro e presidente. Em maio passado, Vucic deixou a presidência do partido, que passou para Milos Vucic, sua pessoa mais leal, ex-prefeito de Novi Sad e atualmente vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa. Mas o próprio Vucic foi o herói indiscutível de toda a agitada campanha eleitoral, que ele habilmente transformou e simplificou com a pergunta do referendo que fez em todos os comícios e entrevistas – ou votamos a favor da continuidade da política de crescimento económico, desenvolvimento e modernização. Ou voltamos ao passado confiando nas forças da oposição, o que, segundo ele, levará o país à ruína e cancelará tudo o que foi construído e bem implementado nestes últimos anos. .

Houve uma enorme participação entre os sérvios do Kosovo que, com a recusa da liderança de Pristina em estabelecer assembleias de voto nos seus locais de residência, puderam votar em quatro locais no sul da Sérvia, não muito longe da fronteira.

Além das eleições legislativas nacionais, também tiveram lugar na Sérvia votações a favor da renovação do parlamento local na província autónoma da Voivodina, a região mais rica e desenvolvida do norte do país, e da realização de eleições administrativas em 65 municípios, incluindo o capital, Belgrado. O resultado de Belgrado pode ser melhor para a oposição do que o resultado nacional.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA